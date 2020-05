Οικονομία

Θεοχάρης: Οι όροι υποδοχής τουριστών από τις 15 Ιουνίου

Ο Υπουργός Τουρισμού εξειδικεύει με δηλώσεις του τα μέτρα που θα λαμβάνονται για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Τους όρους της υποδοχής ξένων επισκεπτών στην Ελλάδα από την 15η Ιουνίου εξειδικεύει με δηλώσεις του ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης.

Οι ελληνικές Αρχές εστιάζουν στα αεροδρόμια προέλευσης των εισερχόμενων τουριστών, ανεξαρτήτως της εθνικότητάς τους. Σε υποχρεωτικό έλεγχο και καραντίνα θα υποβάλλονται όσοι ταξιδιώτες αναχωρούν από αεροδρόμια περιοχών με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων κορονοϊού, δηλαδή με αρνητική επιδημιολογική εικόνα. Τα αεροδρόμια αυτά περιλαμβάνονται σε κατάλογο τον οποίον καταρτίζει και επικαιροποιεί διαρκώς ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) και όποιος δημοσιοποιήθηκε χθες σε ταξιδιωτική οδηγία του υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως αναφέρει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) ο κ. Χάρης Θεοχάρης, «όσοι τουρίστες ξεκινούν από αεροδρόμια τα οποία επισημαίνονται στη λίστα του EASA, ερχόμενοι στην Ελλάδα, θα περάσουν από υποχρεωτικό τεστ και παραμονή για μια ημέρα σε προκαθορισμένο ξενοδοχείο. Στην περίπτωση κατά την οποίαν το τεστ είναι αρνητικό, οι επισκέπτες αυτής της κατηγορίας θα υποχρεώνονται να παραμείνουν σε καραντίνα επί 7 ημέρες. Αν όμως το δείγμα είναι θετικό, θα μπαίνουν σε καραντίνα 14 ημερών και θα παρακολουθείται η εξέλιξη της υγείας τους».

Στους επισκέπτες που προέρχονται από αεροδρόμια τα οποία κατά τον EASA θεωρούνται απολύτως ασφαλή, θα πραγματοποιούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι.

Ο Υπουργός Τουρισμού επισημαίνει ότι «η Ελλάδα ανοίγει τις πύλες εισόδου της συγκροτημένα, με ασφάλεια και πάντα με οδηγό τη σύμφωνη γνώμη των ιατρών. Κινούμαστε εντός του ιατρικού πλαισίου και εφαρμόζουμε κατά γράμμα τις οδηγίες των επιστημόνων, σε πλήρη εναρμόνιση με τις διεθνείς προδιαγραφές για την προστασία της υγείας κάθε τουρίστα και αλλά και των Ελλήνων πολιτών».