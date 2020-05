Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: Διπλάσιες οι προσλήψεις στο ΕΣΥ, οι 687 στα νησιά μας

Για το ενιαίο σχέδιο διαχείρισης της πανδημίας στα νησιά, μίλησε ο Υπουργός Υγείας.

Για το ενιαίο σχέδιο διαχείρισης και πρωτοκόλλων για όλα τα νησιά της χώρας μίλησε ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξη του στην εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος” της Κυριακής. Όπως αναφέρει:

«Η νησιωτικότητα είναι κρίσιμη για τη χώρα μας, σε κάθε επίπεδο. Όπως αντιμετωπίσαμε τον κορονοϊό τον χειμώνα και την άνοιξη, έτσι θα συνεχίσουμε και το καλοκαίρι. Το σχέδιο θα ανακοινωθεί επίσημα τις προσεχείς ήμερες και περιλαμβάνει:

Την ενδυνάμωση και διασύνδεση όλων των δομών υγείας -Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, Περιφερειακών Ιατρείων.

Τη διασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας για το σύνολο του υγειονομικού προσωπικού στη νησιωτική Ελλάδα.

Την πρόσληψη 687 υγειονομικών, με ενίσχυση όπου χρειάζεται.

Την περαιτέρω λήψη δειγμάτων και την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας, από τον ΕΟΔΥ, που θα αναλάβουν την υγειονομική επιτήρηση κάθε ξενοδοχειακής μονάδας.

Επίσης, το πλάνο διακομιδών με πλωτά και εναέρια μέσα (υπό την επίβλεψη του ΕΚΑΒ) από κάθε γωνιά της πατρίδας μας».

Μιλώντας για τις προσλήψεις, ο κ. Κικίλιας τονίζει ότι «συνεχίζουμε να αιμοδοτούμε το σύστημα Υγείας με νέο προσωπικό, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη νησιωτική Ελλάδα».

Αναφέρει επίσης ότι το Υπουργείο Υγείας προχωρά στη δημιουργία νέων ΜΕΘ και επισημαίνει:

«Θα είμαστε έτοιμοι και για ένα δεύτερο, πιθανό, κύμα κορονοϊού. Οι προσλήψεις σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας ανέρχονται σήμερα σε 4.324 -522 ιατροί και 3.802 νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό- όταν ο αρχικός προγραμματισμός, όπως θα θυμάστε, ήταν 2.000.

Αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης πως θα μονιμοποιηθούν στο ΕΣΥ όλοι οι επικουρικοί νοσηλευτές - υπολογίζονται περίπου 2.000 σήμερα - ενώ βρίσκονται στο τελικό στάδιο πρόσληψης 942 μόνιμοι ιατροί. Η κυβέρνησή μας αναγνωρίζει την αξία και την προσφορά τους».

Για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ο Υπουργός λέει ότι ο ακρογωνιαίος λίθος των παρεμβάσεων είναι η δωρεάν πρόσβαση όλων των πολιτών. «Στόχος μας είναι η διασύνδεση της ΠΦΥ με Δίκτυα Δημόσιας Υγείας, με κύριους άξονες την πρόληψη και τον προσυμπτωματικό έλεγχο. Στα Δίκτυα αυτά θα διασυνδέονται ήδη υφιστάμενες δομές, όπως τα Δημοτικά Ιατρεία, αλλά και επαγγελματίες υγείας, όπως ιδιώτες ιατροί, επισκέπτες υγείας, μαίες, φυσικοθεραπευτές. Στο σχεδιασμό μας περιλαμβάνεται επίσης, η εξέταση του πλαισίου για την ένταξη νέων Κέντρων Υγείας σε 24ωρη λειτουργία, καθώς και η κάλυψη των αναγκών ειδικών ομάδων του πληθυσμού, με βάση τα επιδημιολογικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.

«“Κλειδί” της μεταρρύθμισης της ΠΦΥ είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης των πολιτών προς το θεσμό, με γνώμονα την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας», καταλήγει ο κ. Κικίλιας.