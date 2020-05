Πολιτική

Δένδιας για τουρκικές προκλήσεις: Η Ελλάδα είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο

Ο Υπουργός Εξωτερικών στέλνει μήνυμα στην Άγκυρα και μιλάει για τον φράχτη στον Έβρο και τις μεταναστευτικές ροές.

«H Ελλάδα είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο και απαντά στις προκλήσεις με αυτοπεποίθηση», τονίζει ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σε συνέντευξή του στην κυριακάτικη “Real News”, ενώ υπογραμμίζει πως η Ελλάδα θα προχωρήσει στην επέκταση του φράχτη στον Έβρο.

«Η Τουρκία ενοχλείται. Γνωρίζει ότι η ολοκλήρωση μιας τέτοιας κατασκευής θα την εμποδίσει από το να προβεί σε ενέργειες όπως στο πρόσφατο παρελθόν, τις οποίες έχει μάλιστα υπονοήσει μέσω και επισήμων δηλώσεων ότι θα επαναλάβει», σημειώνει ο κ. Δένδιας και προσθέτει πως ο φράχτης «είναι ένα θέμα που, όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, αφορά το έδαφός μας την ασφάλεια και την προστασία της εθνικής κυριαρχίας μας».

Αναφορικά με τις σχέσεις με την Τουρκία, ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρει πως «η Ελλάδα θα είναι πάντα ανοιχτή στη συνεννόηση και στην εποικοδομητική συνεργασία με την Τουρκία, όπως και με κάθε άλλο κράτος υπό την αυτονόητη προϋπόθεση φυσικά ότι οι συνομιλητές της ασπάζονται, λόγω και έργω, τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και τις αρχές των σχέσεων καλής γειτονίας».

«Διατηρούμε ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με την Τουρκία, ως οφείλει να κάνει κάθε φιλειρηνική χώρα. Το γεγονός όμως ότι επιβάλλεται να λαμβάνουμε μέτρα, όπως η επέκταση του φράχτη στον Έβρο, είναι ενδεικτικό του ότι, επί του παρόντος, τα επίπεδο συνεννόησης υπολείπεται πολύ από το επιθυμητό», επισημαίνει.

Ο κ. Δένδιας αναφέρει ακόμη πως στην Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, δόθηκαν όλες οι διευκρινίσεις για το ζήτημα του Έβρου και κανείς από τους βουλευτές που συμμετείχαν δεν εξέφρασε την παραμικρή αντίρρηση για σχετικές δηλώσεις του όταν τις διάβασε αυτολεξεί.

«Η εξωτερική πολιτική δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνεται αντικείμενο κομματικής εκμετάλλευσης. Από τότε που ανέλαβα τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών, φροντίζω πάντα να ενημερώνω τα κόμματα, με στόχο τη σύμπνοια και τη διαμόρφωση μιας εθνικής γραμμής που θα εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον», σημειώνει ο κ. Δένδιας και προσθέτει: «Δεν θα επιτρέψω, όμως καθ’ όσον μπορώ, να γίνει η εξωτερική πολιτική της χώρας κονίστρα κομματικών παιγνίων και να υποστεί άλλη μια φορά βλάβη ο τόπος».

Όσον αφορά τα “βέλη” που δέχθηκε, ο κ. Δένδιας υπογραμμίζει ότι η κριτική είναι πάντοτε καλοδεχούμενη, όπως και η προσωπική διαφωνία, όχι όμως «με κακόβουλα, υποβολιμαία σχόλια και ενορχηστρωμένη ακροδεξιά εκστρατεία δυσφήμησης που αλλού στοχεύει». «Η χώρα έχει ακριβά πληρώσει τους κατ’ επάγγελμα και όχι κατά πεποίθηση επικαλούμενους την πατρίδα», προσθέτει.

Αναφορικά με ενδεχόμενες νέες μεταναστευτικές ροές, ο Υπουργός Εξωτερικών σημειώνει πως η Κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να αποτραπούν τα φαινόμενα του παρελθόντος και είναι έτοιμοι να επιτελέσουν το καθήκον τους στο ακέραιο.

Τέλος, ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο η Τουρκία να πραγματοποιήσει τις απειλές της και να προχωρήσει σε γεώτρηση στην περιοχή νότια της Κρήτης, ο κ. Δένδιας σημειώνει πως η πολιτική των κανονιοφόρων που έχει επιλέξει να επαγγέλλεται η Τουρκία δεν πρόκειται να αποφέρει τα αποτελέσματα που επιθυμεί.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ενισχύσει το διπλωματικό οπλοστάσιο της χώρας με την υποστήριξη πρωτίστως της Ε.Ε., αλλά και σειράς φίλων κρατών, τόσο σε διμερές όσο και σε επίπεδο τριμερών και πολυμερών σχημάτων συνεργασίας», καταλήγει ο Υπουργός.