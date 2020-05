Κόσμος

Τουρκία: Απειλές για “τα παιδιά του Βυζαντίου”

“Παραλήρημα” του αρχηγού του τουρκικού ακροδεξιού κόμματος MHP, Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Του Τάσου Μαγιόπουλου

Οι μουσουλμανικές προσευχές μέσα στην Αγιά Σοφιά και η προκλητική φιέστα του Ταγίπ Ερντογάν στην επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης φαίνεται πως άνοιξαν την όρεξη στα εθνικιστικά στοιχεία της γείτονος.

Οι κακόγουστες βιντεοπροβολές επάνω στα ψεύτικα τείχη που είχαν στηθεί μπροστά στο σύμβολο της Χριστιανοσύνης προκάλεσαν το παραλήρημα του αρχηγού του τουρκικού ακροδεξιού κόμματος MHP, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, o οποίος ;έγραψε μια σειρά από απίστευτα tweets.

Τα βυζαντινά υπολείμματα θα εξαλειφθούν και κανένα βρώμικο χέρι και καμία βρώμικη φιλοδοξία δεν θα επισκιάσει την κατάκτησή μας.

Αυτοί που εποφθαλμιούν την Κωνσταντινούπολη και θέλουν να την πυρπολήσουν και να στήσουν ενέδρες στα σχέδιά μας, θα τους κόψουμε τα χέρια και τα πόδια.

Τα παιδιά των Τούρκων μουσουλμάνων θα κάνουν κομματάκια τα παιδιά του Βυζαντίου σε όλα τα μέτωπα και όλα τα επίπεδα.