Κορονοϊός - Ισπανία: Παράταση δυο εβδομάδων στην καραντίνα

Η χώρα της Ιβηρικής μετρά πάνω από 27.000 νεκρούς και είναι μία από αυτές που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία.

Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας δήλωσε σήμερα ότι θα ζητήσει από το κοινοβούλιο να συμφωνήσει σε μια τελευταία παράταση δύο εβδομάδων του lockdown, μέχρι τις 21 Ιουνίου, μετά την οποία η Κυβέρνηση δεν θα επιβάλλει πλέον περιορισμούς στις μετακινήσεις των πολιτών, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας El Pais.

Ο Πέδρο Σάντσες είπε στους αρχηγούς των τοπικών κυβερνήσεων στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης ότι αυτό θα είναι το τελευταίο lockdown στη χώρα καθώς έχουν μειωθεί δραματικά τα ποσοστά μόλυνσης.

Ο αριθμός των νεκρών από την COVID-19 στη χώρα αυξήθηκε χθες κατά τέσσερις φθάνοντας σε 27.125, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, γεγονός που δείχνει μια δραματική μείωση των θανάτων από την νόσο καθώς η Ισπανία αρχίζει να θέτει την επιδημία υπό έλεγχο.

Ο αριθμός των κρουσμάτων αυξήθηκε στη διάρκεια της νύχτας κατά 271 φθάνοντας τα 239.228.

Μια από τις περισσότερο πληγείσες χώρες από την πανδημία η Ισπανία έθεσε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις 14 Μαρτίου, μέτρο το οποίο στην αρχή περιελάμβανε την επιβολή αυστηρής καραντίνας που προέβλεπε ότι οι πολίτες επιτρεπόταν να βγαίνουν από το σπίτι τους μόνο για να αγοράσουν τρόφιμα, να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια ή να μεταβούν στην εργασία τους για τις περιπτώσεις που δεν ήταν εφικτή η τηλεργασία.

Τα παιδιά αρχικά δεν επιτρεπόταν να βγαίνουν καθόλου από το σπίτι. Τώρα οι περιορισμοί χαλαρώνουν σταδιακά.

Παρά την αντίθεση στην τελευταία παράταση της καραντίνας από κόμματα της δεξιάς και τις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν για τον λόγο αυτόν σε όλη τη χώρα, ο Σάντσες κατέληξε σε συμφωνία με το αυτονομιστικό καταλανικό κόμμα Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), το οποίο θα του εξασφαλίσει ότι η κυβέρνηση μειοψηφίας της οποίας ηγείται θα καταφέρει να περάσει το μέτρο στη βουλή.

Το ERC, το οποίο διαθέτει 13 βουλευτές, επανέλαβε χθες ότι θα απόσχει από την ψηφοφορία, όπως είπε ένα υψηλόβαθμο στέλεχός του, γεγονός που θα επιτρέψει στην αριστερή κυβέρνηση να περάσει την πρόταση. Το ERC ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι αποφάσισε να απόσχει «με την προϋπόθεση ότι θα είναι η τελευταία παράταση στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης».