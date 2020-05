Κοινωνία

Αγέλη σκύλων επιτέθηκε σε 14χρονο

Αδέσποτα σκυλιά του επιτέθηκαν, ενώ έκανε ποδήλατο. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

«Επίθεση» από αγέλη αδέσποτων σκύλων δέχτηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Κουρούτα Ηλείας ένας 14χρονος, ενώ έκανε ποδήλατο κοντά στην πλατεία της περιοχής, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να σπάσει το χέρι του.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των οικείων του, το παιδί έκανε αμέριμνο βόλτα με το ποδήλατο όταν ξαφνικά τα σκυλιά τον περικύκλωσε και άρχισαν να δαγκώνουν τα λάστιχα του ποδηλάτου.

Ταραγμένος και προσπαθώντας να ξεφύγει, ο 14χρονος έπεσε, με συνέπεια να υποστεί κάταγμα στο χέρι και εκδορές σε κάποια σημεία του σώματος, με τα σκυλιά να συνεχίζουν να επιτίθενται στο ποδήλατο.

Ο 14χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας, όπου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Πηγή: Patrisnews