Αθλητικά

Σίγουρος ο Μπερτομέου ότι ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει στην Euroleague

Στο ενδεχόμενο αποχώρησης των “πράσινων” από τη διοργάνωση, αναφέρθηκε ο εκτελεστικός διευθυντής της Euroleague, σε σερβική ιστοσελίδα.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της Euroleague, Τζόρντι Μπερτομέου, παραχώρησε συνέντευξη σε σερβική ιστοσελίδα και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο ενδεχόμενο αποχώρησης του Παναθηναϊκού από τη διοργάνωση.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο προέρχεται από τον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν φήμες, αλλά δεν μπορεί να ειπωθεί επίσημα ότι ο σύλλογος αποχωρεί από τη διοργάνωση. Αν αυτό γινόταν, σε ένα υποθετικό σενάριο, υπάρχει μια διαδικασία και πιστεύω πως όλοι οι σύλλογοι γνωρίζουν ότι το μέλλον τους μακριά από την Euroleague δεν είναι το πιο λαμπερό. Είναι απλό, όταν είσαι μέλος της Euroleague, είσαι κομμάτι της ελίτ. Παίζεις τα καλύτερα παιχνίδια. Ειλικρινά πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα μείνει μαζί μας, όπως συμβαίνει τα τελευταία είκοσι χρόνια» τόνισε χαρακτηριστικά ο Μπερτομέου.