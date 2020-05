Κοινωνία

Μαλακάσα: Χημικά και τραυματισμοί στην διαμαρτυρία κατά των δομών

Επεισόδια στην διαμαρτυρία κατοίκων για τις δύο δομές που βρίσκονται στην περιοχή. Τραυματίστηκαν έξι αστυνομικοί, ενώ έγιναν πέντε προσαγωγές.

Έξι αστυνομικοί τραυματίστηκαν και πέντε άτομα προσήχθησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που σημειώθηκαν το μεσημέρι, στην περιοχή της Μαλακάσας, όταν κάτοικοι απέκλεισαν την εθνική οδό Αθηνών- Λαμίας διαμαρτυρόμενοι για τη δομή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στην περιοχή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αρχικά κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν στον παράδρομο της εθνικής οδού και κατευθύνθηκαν προς τη δομή φιλοξενίας της Μαλακάσας. Αστυνομικές δυνάμεις που ήταν στο σημείο τους εμπόδισαν να φτάσουν στη δομή και οι κάτοικοι επέστρεψαν στην εθνική οδό και την απέκλεισαν για λίγη ώρα.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κάποια άτομα πέταξαν πέτρες και διάφορα άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, που έκαναν περιορισμένη χρήση χημικών, προκειμένου να τους απομακρύνουν από την εθνική οδό, αφού ελλόχευε ο κίνδυνος δυστυχήματος από αυτοκίνητα που κατευθύνονταν προς το σημείο.

Αυτή την ώρα επικρατεί ηρεμία στην περιοχή, ενώ διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία.

Ελληνική Λύση: «Βάναυση επίθεση κατά των Ελλήνων πολιτών στη Μαλακάσα»

«Βάναυση επίθεση κατά των Ελλήνων πολιτών στη Μαλακάσα» καταγγέλλει η Ελληνική Λύση και «προειδοποιεί άπαντες πως ο ρατσισμός κατά των Ελλήνων αποτελεί εγκληματική συμπεριφορά!», σε ανακοίνωσή της για τα επεισόδια αποκλεισμού από κατοίκους της εθνικής οδού Αθηνών- Λαμίας διαμαρτυρόμενοι για τη δομή προσφύγων και μεταναστών στην περιοχή.

«Όταν παράνομοι μετανάστες κλείνουν δρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές, δεν υπάρχει ούτε μία αντίδραση! Όταν νόμιμοι Έλληνες πολίτες ασκούν το δικαίωμά τους για δημοκρατική διαμαρτυρία, δέρνονται ανηλεώς! Όταν το κράτος επιβραβεύει την ανομία και πατάσσει τη νομιμότητα η κυβέρνηση έχει την αποκλειστική ευθύνη.» σημειώνει επίσης η Ελληνική Λύση.