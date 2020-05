Οικονομία

Δαρζέντας στον ΑΝΤ1: Η Σαντορίνη είναι έτοιμη να υποδεχθεί τους τουρίστες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο έπαρχος Θήρας μίλησε για τις πυρετώδεις προετοιμασίες των επαγγελματιών του νησιού.