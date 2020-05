Πολιτική

Παναγιωτόπουλος: φόρος τιμής στους πεσόντες καταδρομείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιμνημόσυνη Δέηση υπέρ των πεσόντων καταδρομέων τελέσθηκε σήμερα στο Ηρώο των ΛΟΚ, στο Καβούρι, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου.

Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος παραβρέθηκε σήμερα, Κυριακή 31 Μαΐου 2020, στην Επιμνημόσυνη Δέηση υπέρ των πεσόντων Καταδρομένων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ηρώο των ΛΟΚ στο Καβούρι της Βουλιαγμένης. Στην τελετή παρέστησαν επίσης, ο Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, εκπρόσωποι των Κομμάτων, της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και της Εκκλησίας.

Στο χαιρετισμό του, ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης επεσήμανε:

«Κυρίες και κύριοι, Συγκεντρωθήκαμε σήμερα την τελευταία Κυριακή του Μαΐου, όπως συμβαίνει άλλωστε ανελλιπώς τα τελευταία 70 χρόνια για να αποτίσουμε φόρο τιμής και να προσευχηθούμε για την ανάπαυση των Αξιωματικών και των Οπλιτών των Δυνάμεων Καταδρομών που «Έπεσαν Εν Πολέμω». Οι καταδρομείς τυγχάνουν κοινωνοί βαριάς παράδοσης, σκληρής και συνεχούς εκπαίδευσης. Όχι μόνο για να ανταπεξέλθουν στις ιδιαίτερες επιχειρησιακές απαιτήσεις, αλλά και για να καταλάβουν ακριβώς, να αποκτήσουν επίγνωση αυτής της ιδιαίτερης ένδοξης ιστορίας και παράδοσης. Να καταλάβουν στα χνάρια ποιων ακριβώς βαδίζουν.

Οι ένδοξοι Καταδρομείς αγωνίστηκαν τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων και έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι υπερασπιζόμενοι τις αξίες, τα ιδανικά, τις παραδόσεις και κυρίως την ελευθερία της Πατρίδας μας. Αποτελούν και αυτοί συνέχεια της μακραίωνης και υπερήφανης ιστορίας των Ελλήνων ηρώων, που ακολουθώντας την παρακαταθήκη του «ή ταν ή επί τας», θυσιάστηκαν στο βωμό του καθήκοντος. Η θυσία τους αποτελεί μέχρι σήμερα φωτεινό παράδειγμα για τις γενιές των Ελλήνων Καταδρομέων, αλλά και για το σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ η παρακαταθήκη τους αποτέλεσε τη μαγιά με την οποία ζυμώθηκαν οι σύγχρονες ειδικές δυνάμεις της Ελλάδας.

Με τη σημερινή σεμνή τελετή αποδίδουμε την πρέπουσα τιμή και υποκλινόμαστε στους Έλληνες Καταδρομείς που προσέθεσαν με το αίμα τους τη δική τους σελίδα στην ένδοξη και μακραίωνη ελληνική ιστορία. Αποτελεί καθήκον όλων μας να αγωνιστούμε για τα ιδανικά, την ασφάλεια και την ανεξαρτησία της Χώρας, ώστε οι θυσίες τους να αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη αξία. Δηλώνοντας υπερήφανος αλλά και βέβαιος γι’ αυτό που είναι οι Έλληνες Καταδρομείς, σας ευχαριστώ».

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος στην ομιλία του τόνισε:

«Υποκλίνομαι ευλαβικά αναμνησκόμενος τους υπέρ Πίστεως και Πατρίδος Αθανάτους πεσόντες των Ιερών Λόχων της Ελλάδος και τους ηρωϊκώς πεσόντες Καταδρομείς στους παντοειδείς υπέρ της Ελευθερίας και Ανεξαρτησίας αγώνες του Έθνους. Αποτίω φόρο τιμής σε αυτούς τους γενναίους, που ξεπερνώντας τα όρια της μετριότητας, έγιναν ήρωες, σύμβολα αρετής, παραδείγματα προς μίμηση και αξεπέραστα πρότυπα. Στους ατρόμητους εκείνους Ιερολοχίτες και Καταδρομείς, που παραμερίζοντας κι αυτό ακόμη το ένστικτο της αυτοσυντηρήσεως, έχυσαν το τίμιο αίμα τους για τα ιερά και τα όσια της Φυλής μας, πορευόμενοι, πάνω στο άνθος της νιότης τους, προς την αθανασία, αφού επιτέλεσαν το Χρέος τους στο έπακρο.

Αυτό το Χρέος, το Χρέος προς την Πατρίδα και το Έθνος, στάθηκε ο οδηγός και η φλόγα, που πύρωνε το νου και πυρπολούσε τις καρδιές εκείνων των μεγάλων, ηρωικών και υπέροχων Ελλήνων, επώνυμων και ανώνυμων, που στελέχωσαν διαχρονικά τους Ιερούς Λόχους των Θηβών και του Πελοπίδα, του Δραγατσανίου και του Νικόλαου Υψηλάντη και του πλέον πρόσφατου, του Ιερού Λόχου της Μέσης Ανατολής και του Χριστόδουλου Τσιγάντε. Προμαχούντες από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα, με κάθε κόστος και με κάθε τίμημα, «τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι»’, μας δίδαξαν και πάντοτε θα μας διδάσκουν ποιο είναι το πραγματικό Χρέος προς την Πατρίδα και πώς αυτό αποπληρώνεται...

Η υπερηφάνεια και η ευγνωμοσύνη ξεχειλίζουν στην καρδιά, καθώς τιμούμε τους μαχητές εκείνους, που με τον σύντομο, μα τόσο ουσιαστικό τους βίο μας έδειξαν, ότι η οδός της τιμής και του καθήκοντος είναι η μοναδική επιλογή, αν θέλουμε να διατηρήσουμε την αξιοπρέπεια και την υπερηφάνεια μας ως Έθνος. Γιατί οι εποχές αλλάζουν, οι προτεραιότητες της καθημερινότητας μεταβάλλονται, το Χρέος όμως προς την Πατρίδα παραμένει ίδιο, φοβερό και αναλλοίωτο. Αυτοθυσία, Τιμή, Καθήκον, Προσφορά, Αυταπάρνηση, Ανιδιοτέλεια, Αξιοπρέπεια. Λέξεις απλές, τεράστια όμως νοήματα. Λέξεις που είχαν κλεισμένες βαθιά στην καρδιά τους οι ήρωες που σήμερα τιμούμε.

Οι Καταδρομείς μας του σήμερα, άξιοι συνεχιστές του Τσιγάντε και των συμπολεμιστών του, αντικρίζουν το ίδιο φεγγάρι που αντίκριζαν κι εκείνοι στις ριψοκίνδυνες αποστολές τους. Ανεβαίνουν στους ίδιους ανεμοδαρμένους και φαγωμένους από την αρμύρα βράχους και βρίσκουν καταφύγιο στους ίδιους όρμους, που έβρισκαν και οι Ιερολοχίτες, για να γλυτώσουν απ’ τις αναποδιές του καιρού.

Οι Ειδικές Δυνάμεις ήταν και παραμένουν η ακονισμένη αιχμή του δόρατος των Ενόπλων μας Δυνάμεων, η αφρόκρεμα του Στρατεύματός μας. Συναισθανόμενος την κρισιμότητα της αποστολής που θα κληθούν να εκπληρώσουν σε ένα σύνθετο και ιδιαίτερα απαιτητικό θέατρο επιχειρήσεων, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντα του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, έθεσα ως προτεραιότητα τον εκσυγχρονισμό τους με γνώμονα την αυτοδυναμία σε μέσα και προσωπικό και την ταχύτητα στη λήψη και την εκτέλεση των αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, εγκρίθηκε ήδη από το Συμβούλιο Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων, η συγκρότηση διακλαδικής Διοίκησης Ειδικού Πολέμου, στη δύναμη κρούσης της οποίας θα ενταχθούν οι συνεχιστές της παράδοσης των μαχητών που τιμούμε σήμερα, οι πλέον επίλεκτοι και από τους τρεις Κλάδους.

Η ευθύνη που μας κληροδοτούν οι ήρωες πεσόντες Ιερολοχίτες και Καταδρομείς είναι βαριά. Ως επίγονοι, έχουμε την ιερή υποχρέωση να κρατήσουμε τη Σημαία μας ψηλά, όπως την κράτησαν εκείνοι. «Άραγε, αν απαιτηθεί, θα μπορέσουμε να φανούμε αντάξιοί τους»’, θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει. Ναι, μπορώ να σας διαβεβαιώσω, ότι εάν και όποτε απαιτηθεί θα τα καταφέρουμε. Διότι το υλικό και ο σπόρος από το οποίο ήταν φτιαγμένοι οι Έλληνες που τα κατάφερναν και νικούσαν στο παρελθόν, δεν έχει χαθεί, παραμένει αναλλοίωτος. Διότι τα λόγια του μεγάλου μας ποιητή Κωστή Παλαμά, ηχούν διαρκώς στο μυαλό μας: «Χρωστάμε σ’ όσους πέρασαν, θα’ ρθουνε, θα περάσουν, Κριτές θα μας δικάσουν, οι αγέννητοι κι οι νεκροί’».

Οι δεσμοί αυτών που υπηρετούν ή υπηρέτησαν στην ιδέα που λέγεται ‘’Ειδικές Δυνάμεις’’ είναι ακατάλυτοι και δεν διαρρηγνύονται ποτέ. Είμαστε απόγονοι ευκλεών και γενναίων πολεμιστών. Η λαμπρή μας ηρωική παράδοση, θα πρέπει να συνεχιστεί. Ιδιαίτερα αυτήν την εποχή, που τα σύννεφα στη γειτονιά μας ολοένα πυκνώνουν και η γεωπολιτική σκακιέρα έχει πάρει φωτιά, πορευόμαστε με ακαταγώνιστη βούληση, εμπνεόμενοι από το παράδειγμά τους και την ύστατη θυσία των ηρώων μας, έτοιμοι να συντρίψουμε οποιονδήποτε επιβουλέα που θα κάνει το μοιραίο λάθος να μας υποτιμήσει. Τιμή και δόξα στους ήρωες πεσόντες Ιερολοχίτες και Καταδρομείς! Αθάνατοι!».