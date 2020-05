Υγεία - Περιβάλλον

Υποχώρησε η θερμοκρασία της θάλασσας

Πτώση της θερμοκρασίας του νερού παρατηρήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Σε ποιες περιοχές καταγράφηκε. Βροχερή και η Δευτέρα.

Η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας υποχώρησε κατά την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου έως και πέντε βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, μετά τον καύσωνα που σημειώθηκε μεταξύ 17-22 Μαΐου, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η μεγαλύτερη μείωση της θαλάσσιας θερμοκρασίας παρατηρείται νοτίως της Ρόδου, της Κρήτης και στο Ιόνιο δυτικά της Πελοποννήσου. Στις 20 Μαΐου η επιφανειακή θερμοκρασία της θάλασσας ξεπερνούσε τοπικά τους 25 βαθμούς Κελσίου στα Δωδεκάνησα και στο Λιβυκό Πέλαγος ενώ δέκα ημέρες αργότερα στις 30 Μαΐου δεν ξεπερνούσε τους 20-21 βαθμούς, περίπου ένα έως δύο βαθμούς κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες μεταβολές της επιφανειακής θερμοκρασίας της θάλασσας σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα κατά τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια στη χώρα μας. Το φαινόμενο εξηγείται τόσο λόγω των ακραίων συνθηκών καύσωνα που προηγήθηκε, όσο και των καιρικών συνθηκών που ακολούθησαν, με τις παρατεταμένα χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Ο καιρός αύριο

Τη Δευτέρα, σύμφωνα με το meteo, αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ άνεμοι έως έξι μποφόρ θα πνέουν στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται έως το πρωί στο Ανατολικό Αιγαίο, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα δυτικά ηπειρωτικά, οι οποίες από το πρωί θα επεκταθούν σταδιακά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, στην Κρήτη και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η ορατότητα κατά τη διάρκεια της νύχτας θα είναι τοπικά περιορισμένη και οι συγκεντρώσεις σκόνης στα νοτιοανατολικά θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 23, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 12 έως 25, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 22, στα νησιά του Αιγαίου από 15 έως 23 και στην Κρήτη από 12 έως 24.

Οι άνεμοι στο Ανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο υπόλοιπο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 και από το απόγευμα 4 έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 και τοπικά έως 4 μποφόρ, το μεσημέρι και απόγευμα όμως θα γίνουν μεταβαλλόμενοι ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, όμως το απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς.