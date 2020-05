Κοινωνία

Δήμος Αθηναίων: Καθάρισε ο Προμπονάς (εικόνες)

Συνεχίζεται η καθαριότητα σε γειτονιές της Αθήνας. Οι εικόνες από τον Προμπόνά.

Στην περιοχή του Προμπονά, στην 5η Δημοτική Κοινότητα, συνεχίστηκαν οι κυριακάτικες μεγάλες συντονισμένες επιχειρήσεις καθαριότητας από τον Δήμο Αθηναίων, που ξεκίνησαν τον περασμένο Φεβρουάριο και έχουν ενταχθεί στο αναβαθμισμένο συνολικό σχέδιο καθαριότητας της πόλης όπως καθημερινά αναπτύσσεται στις 129 γειτονιές της.

«Οι σαρωτικές επιχειρήσεις καθαριότητας σε όλη την Αθήνα, έχουν δώσει ήδη τα επιθυμητά αποτελέσματα. Για ολόκληρες περιοχές που αποδίδονται στους κατοίκους τους καθαρές, όχι αποσπασματικά αλλά στο σύνολό τους. Συνεχίζουμε στο δρόμο της καθημερινής κινητοποίησης ολόκληρου του μηχανισμού μας, γιατί η καθαριότητας της πόλης μετριέται στην πράξη, όχι στην πρόθεση. Και η Αθήνα καθαρίζει, πρακτικά» τονίζει σε δήλωση του ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

Σήμερα οι άνθρωποι της Διεύθυνσης Καθαριότητας χρησιμοποιώντας 2 μεγάλα σάρωθρα, 6 μεγάλα πλυστικά μηχανήματα τα οποία φέρουν το ειδικό τελευταίας τεχνολογίας μηχάνημα που σφουγγαρίζει πεζοδρόμια και 5 μικρά πλυστικά καθώς και δύο 2 υδροφόρες χωρητικότητας 10 τόνων καθάρισαν και έπλυναν δρόμους και πεζοδρόμια στην περιοχή του Προμπονά.

Επιπλέον δώδεκα εργάτες οδοκαθαρισμού φρόντισαν πρώτα για το σχολαστικό σκούπισμα των σημείων όπου έγινε η σημερινή δράση πριν καθαριστούν, πλυθούν και απολυμανθούν από τα σάρωθρα, τις υδροφόρες και τα πλυστικά.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Δήμου, οι δρόμοι, πεζόδρομοι, πλατείες και άλλα σημεία όπου πραγματοποιήθηκε η σημερινή κυριακάτικη δράση καθαριότητας είναι οι εξής:

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

ΣΑΡΩΝΟΣ

ΣΕΛΗΝΟΥ

ΕΠΙΝΙΚΟΥ

ΕΝΔΥΜΙΩΝΟΣ

ΔΟΞΑΡΑ

ΤΥΡΙΝΘΟΣ

ΟΛΥΝΘΟΥ

ΠΑΝΔΙΩΝΟΣ

ΙΩΝΙΑΣ (ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΕΩΣ ΠΑΝΔΙΩΝΟΣ

ΕΠΙΚΛΕΟΥΣ

ΤΕΛΕΣΙΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

ΣΕΚΟΥΝΔΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΑΚΡΗ

ΜΟΝΗΣ ΣΕΛΤΣΟΥ

ΑΝΘΕΩΝ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΑΚΡΗ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΔΙΩΝΟΣ

ΠΡΟΜΠΟΝΑ

ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΟΛΥΜΠΙΩΝ

ΚΤΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΝΕΪΓΥ

ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ (ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ)

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΑΜΕΙΨΙΟΥ

ΑΜΑΣΙΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΟΣ (ΑΠΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΕΩΣ ΑΝΘΕΩΝ)

ΑΝΘΕΩΝ (ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΕΩΣ ΑΜΕΙΨΙΟΥ)

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΣΤΑΘΜΟΣ Η.Σ.Α.Π)