Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οδηγίες από ειδικούς προς τους καλλιεργητές.

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στο Ανατολικό Αιγαίο, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα δυτικά ηπειρωτικά, οι οποίες από το πρωί θα επεκταθούν σταδιακά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, στην Κρήτη και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 και τοπικά έως 4 μποφόρ, το μεσημέρι και απόγευμα όμως θα γίνουν μεταβαλλόμενοι ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, όμως το απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς.

Ο καιρός την Κυριακή σε 20 αγροτικές περιοχές:

Οδηγίες για αγρότες:

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, ενημερώνει για τον Περονόσπορο. Τα στάδια που βρίσκονται τα σταφύλια την περίοδο αυτή είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στον περονόσπορο. Μια νέα καιρική αστάθεια προβλέπεται και χρειάζεται μεγάλη προσοχή.

Οδηγίες:

Λόγω της καιρικής αστάθειας και των πιθανών βροχών, τα αμπέλια που βρίσκονται σε τοποθεσίες που έχουν εμφανιστεί συμπτώματα της ασθένειας πρέπει να προστατευθούν άμεσα εφόσον δεν έχουν καλυφθεί το τελευταίο διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: