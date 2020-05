Κοινωνία

“Επίσκεψη” Ρουβίκωνα στο Μαξίμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην Ηρώδου Αττικού πέταξαν τα τρικάκια τα μέλη του «Ρουβίκωνα».

Τρικάκια έξω από το Μέγαρο Μαξίμου έριξε μια ομάδα μελών της αντιεξουσιαστικής οργάνωσης “Ρουβίκωνας”.

Μια ομάδα ατόμων με 20 μηχανάκια κατεβαίνοντας την Ηρώδου Αττικού πέταξαν τρικάκια έξω από το Μέγαρο Μαξίμου και στην συνέχεια απομακρύνθηκαν.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. το περιστατικό συνέβη περί τις 15:45, χωρίς να σημειωθεί κάποια ένταση. Τα τρικάκια έγραφαν συνθήματα κατά του κράτους, ενώ τα μέλη της μοτοπορείας κινήθηκαν στη συνέχεια προς την Αρδηττού και χάθηκαν στα γύρω στενά.

Η Αστυνομία έχει προχωρήσει έως αυτήν την ώρα σε δεκαέξι προσαγωγές.