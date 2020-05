Κοινωνία

Μαφιόζικη εκτέλεση στη Βούλα: τι κατέθεσε η σύζυγος του θύματος

Το μεσημέρι του Σαββάτου οι ερευνητές της Ασφάλειας έκαναν μία πρώτη συζήτηση με τη χήρα του θύματος. Ποια στοιχεία έδωσε στις Αρχές.

Ελάχιστα στοιχεία για τη μαφιόζικη εκτέλεση στη Βούλα έχουν στη διάθεσή τους τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, που καλούνται να εντοπίσουν τον δολοφόνο του μυστηριώδους άνδρα.

Μέχρι αυτήν την ώρα δεν είναι βέβαιοι οι αστυνομικοί για τα στοιχεία του. Μέσα στην εβδομάδα ελπίζουν να έχουν απαντήσεις από τις αρχές του εξωτερικού. Να μάθουν την πραγματική ταυτότητα τού θύματος, εάν είχε ποινικό παρελθόν και εάν είχε αντιπαλότητες γνωστές σε κάποια υπηρεσία, ώστε να συλλέξουν πληροφορίες και να ξεκαθαρίσουν ποιος τον ήθελε νεκρό.

Μέχρι τώρα δεν έχει προκύψει κάποιος μάρτυρας που να ήταν παρών στη σκηνή της εκτέλεσης με δύο σφαίρες του επιχειρηματία από το Βέλγιο, όπως τον αποκαλούν μέχρι να μάθουν την αλήθεια.

Το μεσημέρι του Σαββάτου οι ερευνητές της Ασφάλειας έκαναν μία πρώτη συζήτηση με τη χήρα του θύματος, η οποία ωστόσο δεν βοήθησε και τόσο πολύ την έρευνα. Φέρεται να τους είπε ότι μένουν δύο χρόνια στη χώρα και πως ο σύζυγός της ήταν επιχειρηματίας αλλά αγνοεί τη δραστηριότητά του και δεν της είχε αποκαλύψει ποτέ ότι είχε διαφορές.

Τη Δευτέρα οι αστυνομικοί αναμένεται να “χτενίσουν” την περιοχή προκειμένου να εντοπίσουν υλικό από κάμερες ασφαλείας. Μέσα από αυτό το υλικό οι αστυνομικοί προσπαθούν να μάθουν εάν ήταν ένας ή περισσότεροι δράστες, πώς προσέγγισαν το θύμα τους και πώς διέφυγαν από το σημείο. Με αυτές τις πληροφορίες στη διάθεσή τους, θεωρούν ότι θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να εξιχνιάσουν τη δολοφονία.