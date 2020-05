Κοινωνία

“Συμμορία των 11”: προφυλακιστέος ο φερόμενος ως αρχηγός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ίδιος αρνείται κάθε κατηγορία και υποστηρίζει ότι η δικογραφία, που σχημάτισαν οι αστυνομικοί, βασίζεται μόνον σε αποσπάσματα από τηλεφωνικές συνομιλίες.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ύστερα από μία μαραθώνια απολογία ο φερόμενος ως αρχηγός της αποκαλούμενη “συμμορίας των 11” στην Καλαμάτα.

Ο ίδιος αρνείται κάθε κατηγορία και υποστηρίζει ότι η δικογραφία, που σχημάτισαν οι αστυνομικοί, βασίζεται μόνον σε αποσπάσματα από τηλεφωνικές συνομιλίες.

“Το μοναδικό αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας είναι οι τηλεφωνικές συνομιλίες, για τις οποίες σθεναρά υποστηρίζω ότι αποτελούν αποσπασματική συρραφή από τη διωκτική αρχή, η οποία αλλοιώνει το περιεχόμενο και το νόημα τους” τόνισε στην απολογία του ο 45χρονος.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο ίδιος προσπάθησε με τους συνεργούς του να νομιμοποιήσει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έχει καταδικαστεί ότι υπεξαίρεσε το 2004 από τράπεζα της μεσσηνιακής πρωτεύουσας.

“Παρά το ότι έχει δικαστικώς κριθεί και η ποινή που μου επιβλήθηκε έχει εκτιθεί, αρνούμαι σθεναρά μέχρι σήμερα ότι έχω την οποιαδήποτε σχέση με την κλοπή αυτή” είπε ο ίδιος.

Μετά τον 45χρονο απολογήθηκαν άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι. Ανακρίτρια και εισαγγελέας διέταξαν την προφυλάκιση του ενός, ενώ οι άλλοι τρεις αφέθησαν ελεύθεροι. Η διαδικασία συνεχίζεται με την απολογία των υπολοίπων έξι κατηγορουμένων.