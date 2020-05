Κοινωνία

Επαναπατρισμός Ελλήνων από τη Ρωσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων από την Ρωσία.

Άλλοι 110 Έλληνες επέστρεψαν στην Αθήνα με την τρίτη ειδική πτήση της Aegean από τη Μόσχα μέσα σε ένα μήνα. Η πτήση επαναπατρισμού μετέφερε Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στη Ρωσία εξαιτίας του κλεισίματος των συνόρων που είχε επιβληθεί έπειτα από το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19.

Και αυτή η πτήση, όπως και οι δύο προηγούμενες, υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης και συντονίστηκε από την πρεσβεία της Ελλάδος στη Ρωσία, σε συνεργασία με τα τρία γενικά προξενεία της Ελλάδος στη Μόσχα, στην Αγία Πετρούπολη και στο Νοβοροσίσκ.

Νωρίτερα, στο πλαίσιο της καλής φιλίας και συνεργασίας των δύο πλευρών, με το ίδιο αεροπλάνο, είχαν καταφθάσει στη Μόσχα 52 Ρώσοι που βρίσκονταν στην Ελλάδα, όπως ανέφερε στο λογαριασμό της στο Facebook η πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Αθήνα.

Με τις τρεις ειδικές πτήσεις έχουν επαναπατριστεί μέχρι σήμερα περισσότεροι από 400 Έλληνες και 234 Ρώσοι πολίτες.