Ταραχές για Τζορτζ Φλόιντ: σορός άνδρα βρέθηκε δίπλα σε καμένο αυτοκίνητο

Ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ προκάλεσε ένα κύμα διαμαρτυρίας στις ΗΠΑ και απελευθέρωσε την συσσωρευμένη οργή για τον ρατσισμό. Ο Τραμπ δεν θα καλέσει μονάδες της Εθνοφρουράς "επί του παρόντος".

Οι ταραχές στις ΗΠΑ επεκτείνονται μετά τον φόνο του Τζορτζ Φλόιντ και απαγόρευση κυκλοφορίας επιβλήθηκε σε αρκετές μεγαλουπόλεις, καθώς χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους για να εκφράσουν την οργή τους για την αστυνομική βία που οδήγησε στον θάνατο του αφροαμερικανού.

Το πτώμα ενός άνδρα βρέθηκε κοντά σε ένα καμμένο αυτοκίνητο σήμερα το πρωί στη Μινεάπολις, σύμφωνα με τις αρχές της πόλης όπου έχουν ξεσπάσει ταραχές μετά τον φόνο. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στις 04.00 τοπική ώρα για ένα όχημα το οποίο φλεγόταν, σύμφωνα με τον Τζον Έλντερ, τον εκπρόσωπο της αστυνομίας της πόλης.

Όταν οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά οι αστυνομικοί βρήκαν το πτώμα ενός άνδρα που βρισκόταν σε απόσταση μερικών μέτρων από το καμμένο αυτοκίνητο και το οποίο έφερε μώλωπες. Η ταυτότητα του θύματος και η αιτία θανάτου του δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από τους αστυνομικούς του εγκληματολογικού, οι οποίοι έχουν σπεύσει επί τόπου, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.

Εκατοντάδες διαδηλωτές σε Λονδίνο και Βερολίνο

Εκατοντάδες άνθρωποι διαμαρτυρήθηκαν σήμερα στο Λονδίνο και στο Βερολίνο σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους διαδηλωτές στις ΗΠΑ που έχουν βγει στους δρόμους έπειτα από τον φόνο ενός Αφροαμερικανού, του Τζορτζ Φλόιντ, από έναν λευκό αστυνομικό στην Μινεάπολις.

Οι διαδηλωτές γονάτισαν στην Τραφάλγκαρ Σκουέρ του Λονδίνου φωνάζοντας "Καμία δικαιοσύνη, καμία ειρήνη" και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία προς το κοινοβούλιο και κατέληξαν έξω από την αμερικανική πρεσβεία.

Πολλές εκατοντάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν διαμαρτυρία έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Βερολίνο κρατώντας πόστερ που έγραφαν "Δικαιοσύνη για τον Τζορτζ Φλόιντ", "Σταματήστε να μας σκοτώνετε" και "Ποιός θα είναι ο επόμενος;".

Ο Τραμπ δεν θα καλέσει μονάδες της Εθνοφρουράς "επί του παρόντος"

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα καλέσει μονάδες της Εθνοφρουράς επί του παρόντος, δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Ρόμπερτ Ο' Μπράιαν καθώς γιγαντώνεται το κύμα διαμαρτυρίας σε αμερικανικές πόλεις μετά την δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό στην Μινεάπολις.

"Δεν θα ομοσπονδιοποιήσουμε την Εθνοφρουρά για την ώρα. Αν κριθεί απαραίτητο, έχουμε περισσότερα στρατιωτικά μέσα που μπορούμε να αναπτύξουμε...αν οι κυβερνήτες και οι δήμαρχοι το έχουν ανάγκη και δεν μπορούν να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση", είπε ο Ο΄Μπράιαν στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο και πρόσθεσε ότι οι αποφάσεις για την επιβολή του νόμου θα πρέπει να βρίσκονται στα χέρια των δημάρχων και των κυβερνητών. "Θα κάνουμε ό,τι χρειάζονται οι κυβερνήτες και οι δήμαρχοι για να διατηρήσουν τον έλεγχο των πόλεών τους", είπε.

Η Εθνοφρουρά ανέφερε σε σημερινή της ανακοίνωση ότι 5.000 στρατιώτες και σμηνίτες της έχουν ενεργοποιηθεί σε 15 πολιτείες και στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον, αλλά ότι "οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε επίπεδο πολιτειών και σε τοπικό επίπεδο παραμένουν υπεύθυνες για την ασφάλεια". Η ανακοίνωση αναφέρει ότι έτοιμοι να αναπτυχθούν είναι άλλοι 2.000 άνδρες της Εθνοφρουράς.