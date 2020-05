Life

“Γυναίκα χωρίς όνομα”: μια αποφυλάκιση, μια σύλληψη και μια νέα απειλή...

Η Μαρίνα κι ο Μιχάλης γιορτάζουν έως τη στιγμή που μια νέα απειλή τους χτυπά την πόρτα… Πώς θα την αντιμετωπίσουν;

Καθηλωτικές είναι οι εξελίξεις στην καθημερινή σειράς του ΑΝΤ1, «Γυναίκα χωρίς όνομα» που προβάλλεται καθημερινά πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 131

Η Μαρίνα παραδίδεται στην Αστυνομία και αποκαλύπτει όλη την αλήθεια στον Αστυνόμο για τη σχέση της με την Κάτια, για το πώς βρέθηκε στη φυλακή και γέννησε την Μελίτη, αλλά και γιατί αναγκάστηκε να αλλάξει την ταυτότητά της… Η Κάτια πλησιάζει τον ψυχίατρο της Μάρθας, προσπαθώντας να βρει στοιχεία που να την αθωώνουν... Ο Αστυνόμος ανακαλύπτει πως ο σταυρός που βρέθηκε στο χέρι του Νίκου ανήκει στην Κάτια. Ο Αργύρης και ο Φώτης πηγαίνουν στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Νίκος και βρίσκουν το όπλο που ενοχοποιεί την Κάτια. Η Μάρθα αποφασίζει να επισκεφτεί την Μαρίνα στο κρατητήριο... Ο Αστυνόμος συναντάει την Μαρίνα στο κρατητήριο και της κάνει ένα απρόσμενο δώρο…

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 132

Η Μάρθα, κλεισμένη στην κλινική, κατακλύζεται από ασυγκράτητο μίσος τόσο για την Κάτια όσο και για τη Μαρίνα. Κι ενώ ο Κωστής με τον Αντρέα παρακολουθούν συστηματικά πια τον Χατζή, προκειμένου να αποδείξουν τα σχέδιά του εναντίον της Έλλης, η Μαρίνα κι ο Μιχάλης γιορτάζουν με όλη την οικογένεια την αποφυλάκισή της. Ως τη στιγμή, που μια νέα απειλή τους χτυπά την πόρτα…

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 133

Η Κάτια συλλαμβάνεται για το φόνο του Νίκου κι ο Αστυνόμος την ανακρίνει, καθώς όλα τα στοιχεία οδηγούν στην ενοχή της. Ο Αντρέας κι ο Κωστής στήνουν παγίδα στο Χατζή για να τον ξεσκεπάσουν. Η Μαρίνα προσπαθεί να πείσει τον Αστυνόμο ότι η Κάτια είναι αθώα, ενώ η Μάρθα συνεχίζει να παίζει το θύμα. Μια απρόσμενη συνάντηση του αστυνόμου με την Εύα, προκαλεί την ταραχή του Αργύρη.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 134

Ενώ η Κάτια παραμένει στο κρατητήριο ως βασική ύποπτος για τον φόνο του Νίκου, ο σταυρός που βρέθηκε στο χέρι του Νίκου δυναμώνει τις αμφιβολίες για το αν τελικά ήταν η Κάτια ή η Μάρθα εκείνη που τον σκότωσε. Αυτό φυσικά δεν εμποδίζει τη Μάρθα να επισκεφτεί την Κάτια στο κελί της, σε μια αδίστακτη επίδειξη ισχύος, την ίδια στιγμή που η Μαρίνα πηγαίνει στον Αστυνόμο το στικάκι που αποκαλύπτει όλες τις μηχανορραφίες της Μάρθας…

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 135

Η Μαρίνα προσπαθεί να αντιμετωπίσει την ξαφνική εμφάνιση ενός καινούργιου μάρτυρα κατηγορίας που τοποθετεί την Κάτια στον τόπο και την ώρα του φόνου του Νίκου. Η Μάρθα βγαίνει από τη ψυχιατρική κλινική και επισκέπτεται τη Μελίτη στο σχολείο. Η Κλειώ ανακοινώνει στον Κωστή πως δέχτηκε μια καινούργια θέση σ’ ένα νησί και αποφάσισε να φύγει. Ο Αστυνόμος προσπαθεί να στριμώξει τον Αργύρη και να κλονίσει το άλλοθι της Κάτιας. Η Κάτια και ο Αργύρης σκέφτονται να παντρευτούν, αλλά η Εύα θα ανατρέψει όλα τους τα σχέδια παίζοντας το πιο δυνατό της χαρτί…