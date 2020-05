Κοινωνία

Αστυνομικός έσωσε λουόμενη (βίντεο)

Ξαφνικά άρχισε να φωνάζει για βοήθεια μία λουόμενη στον Άλιμο, που σώθηκε από αστυνομικό.