Εκπρόσωπος Ερντογάν: Ας γεμίσει το Μπλε Τζαμί και μετά βλέπουμε την Αγιά Σοφιά

Σε παλιότερη δήλωση του Προέδρου της Τουρκίας παρέπεμψε ο εκπρόσωπός του με αφορμή το ενδεχόμενο μετατροπής του μνημείο σε τζαμί.

Απομακρύνεται προς το παρόν η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε μουσουλμανικό τέμενος, σύμφωνα με τις δηλώσεις του εκπροσώπου του προέδρου Ερντογάν Ιμπραχίμ Καλίν.

Ο Ιμπραχίμ Καλίν μιλώντας στο τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι Kanal 7, ερωτηθείς αν υπάρχει σχέδιο για μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε μουσουλμανικό τέμενος μετά τις ελληνικές αντιδράσεις, απάντησε ότι το θέμα έρχεται κατά καιρούς στην επικαιρότητα.

Ωστόσο αντί συγκεκριμένης απάντησης, παρέπεμψε σε παλαιότερες δηλώσεις του προέδρου Ερντογάν ο οποίος είχε παροτρύνει τους τούρκους μουσουλμάνους "να γεμίσουν πρώτα το τέμενος του Σουλνταναχμέτ (Μπλε Τζαμί) που βρίσκεται απέναντι από την Αγία Σοφία και μετά θα εξεταστεί και το θέμα της Αγίας Σοφίας».