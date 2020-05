Κόσμος

Ερντογάν: Η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης δεν είναι κατοχή

Για «κατάκτηση καρδιάς» κάνει λόγο ο Ερντογάν, κάνοντας αναφορά στα γκρεμισμένα τεμένη της Αθήνας.

Η κατάκτηση (Fetih) της Κωνσταντινούπολης δεν είναι κατοχή, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν χαρακτηρίζοντας άσχετους εκείνους που προσπαθούν να δώσουν ένα τέτοιο νόημα. "Η κατάκτηση είναι κυρίως κατάκτηση της καρδιάς" είπε ενώ τα τεμένη στην Αθήνα έχουν όλα γκρεμιστεί.

Σε ομιλία του κατά τη διάρκεια εγκαινίων νέου νοσοκομείου ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι "οι πρόγονοί μας έβλεπαν την κατάκτηση όχι απλώς ως κατάκτηση γης αλλά ως αλλά ως κατάκτηση της καρδιάς". "Τον τελευταίο καιρό κάποιοι που δεν τους ξέρει ούτε η μάνα τους, προσπαθούν να προσδώσουν στην άλωση την έννοια της εισβολής. Αυτοί, πιστέψτε με, είναι εντελώς μα εντελώς άσχετοι. Αν τους ρωτήσετε την έννοια του Fetih, δεν θα την ξέρουν. Η κατάκτηση είναι κυρίως η κατάκτηση της καρδιάς" είπε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Και πρόσθεσε ότι όταν ο Μωάμεθ ο Πορθητής μπήκε στην Πόλη οι κάτοικοι τον υποδέχτηκαν όχι ως εχθρό αλλά ως σωτήρα και οι γυναίκες έλεγαν ότι ήταν καλύτερα να βλέπουν το οθωμανικό σαρίκι παρά την παπική τιάρα.

"Αντί να καταστρέψει την Αγία Σοφία με θρησκευτική εχθρότητα, με το δικαίωμα του κατακτητή την καλλώπισε και την παρέδωσε στις υπηρεσίες των μουσουλμάνων. Τους δε άλλους χώρους θρησκευτικής λατρείας δεν τους ακούμπησε καν", υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος. Ο Ταγίπ Ερντογάν ισχυρίστηκε ότι "τα δικά μας τζαμιά που αναγκαστήκαμε πριν από μισό αιώνα να εγκαταλείψουμε καταστράφηκαν πολύ σύντομα".

"Κοιτάξτε, στην Αθήνα αυτήν τη στιγμή δεν έχουμε ούτε ένα τζαμί. Όλα κατεδαφίστηκαν. Αλλά εμείς σε μια πόλη όπως η Κωνσταντινούπολη δεν επιλέξαμε αυτό τον δρόμο. Κοιτάζοντας μόνο αυτήν την εικόνα μπορούμε να δούμε το μεγαλείο της καρδιάς του προγόνου μας", ανέφερε.