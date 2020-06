Οικονομία

Οι επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές έως τις 7 Ιουνίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λίστα με τις επιχειρήσεις και τις δραστηριότητες που θα παραμείνουν κλειστές για ακόμα μία εβδομάδα έδωσε ο ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων συνεχίζει να ισχύει από Δευτέρα, χωρiς αλλαγές, όπως αναφέρει ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης. Συγκεκριμένα ο γενικός γραμματέας με ανάρτησή του στο twitter αναφέρει: «Συνεχίζουμε στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με ασφάλεια την 5η φάση επανεκκίνησης της οικονομίας. Το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων κλπ συνεχίζει να ισχύει, όπως ίσχυε μέχρι 31/5. Επίσης, οι λαϊκές αγορές συνεχίζουννα λειτουργούν με τις ίδιες ρυθμίσεις».

Ποιες επιχειρήσεις εξακολουθούν να μην λειτουργούν

Στο μεταξύ, με την απόφαση με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33464 (Φ.Ε.Κ. 2086Β/30.5.2020) δίνονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από αύριο 1η Ιουνίου 2020 έως και 7 Ιουνίου 2020.

Ειδικότερα, η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 έως και 7.6.2020, αφορά στις ακόλουθες δραστηριότητες:

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής εποχικής λειτουργίας (ΚΑΔ 5520).

Χώροι κατασκήνωσης, που φιλοξενούν παιδιά (ΚΑΔ 5530).

Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου, εκτός εάν το εστιατόριο διαθέτει ανεξάρτητη για το κοινό είσοδο και λειτουργεί σε υπαίθριο ή ημιυπαίθριο χώρο, καθώς και εξαιρουμένων των υπηρεσιών delivery και take away (ΚΑΔ 56.10.11.02).

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο (ΚΑΔ 56.10.19.04), υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο γηπέδου (ΚΑΔ 56.10.19.05), καθώς και υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο θεάτρου ή κινηματογράφου (ΚΑΔ 56.10.19.06), εξαιρουμένων των κυλικείων των ευρισκόμενων εντός των θερινών κινηματογράφων.

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών σε υπαίθριες εκδηλώσεις, όχι από κινητές καντίνες (ΚΑΔ 56.10.19.09).

Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (ΚΑΔ 56.29.20.04).

Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) (ΚΑΔ 56.29.20.05).

Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση: α) τις υπηρεσίες παροχής ποτών (ΚΑΔ 56.30.10.00), β) τις υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ (ΚΑΔ 56.30.10.04), γ) τις υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια (ΚΑΔ 56.30.10.06), δ) τις υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια (ΚΑΔ 56.30.10.07), ε) τις υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (ιντερνέτ καφέ) [ΚΑΔ 56.30.10.0] και στ) τις υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο (ΚΑΔ:56.30.10.14) [ΚΑΔ 5630].

9. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών (ΚΑΔ 5914), εξαιρουμένης της δραστηριότητας των θερινών κινηματογράφων.

10. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων (ΚΑΔ 8230).

11. Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με εξαίρεση: α) τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10) και β) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11) [ΚΑΔ 8810].

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος (ΚΑΔ 9002), καθώς και εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες (συναυλίες και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις) [ΚΑΔ 9004], εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων που αφορούν πρόβες ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων και κινηματογραφικά γυρίσματα.

Δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 9102).

Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών (ΚΑΔ 9103).

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων καζίνο, χαρτοπαιχτικών λεσχών κ.λπ.), εξαιρουμένων: α) των υπηρεσιών λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίγκο (ΚΑΔ 92.00.13), β) των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ 92.00.14), γ) των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών (ΚΑΔ 92.00.19), δ) των υπηρεσιών στοιχημάτων σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ 92.00.21) και ε) άλλων υπηρεσιών στοιχημάτων (ΚΑΔ 92.00.29) [ΚΑΔ 9200].

Εγκαταστάσεις γυμναστικής (ΚΑΔ 9313), με εξαίρεση τις υπηρεσίες καθηγητή φυσικής αγωγής ή γυμναστή (ΚΑΔ 93.13.10.03).

Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων (ΚΑΔ 9321).

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, εξαιρουμένων: α) του τομέα των παραλιών (ΚΑΔ 93.29.11.00), β) των υπηρεσιών εκμετάλλευσης κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών) [ΚΑΔ 93.29.11.03], γ) των υπηρεσιών εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής) [ΚΑΔ 93.29.11.04], δ) των υπηρεσιών μίσθωσης ομπρελών ή/και καθισμάτων (πλαζ) [ΚΑΔ 93.29.11.05] και ε) των υπηρεσιών διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών) (ΚΑΔ 93.29.19.01) [ΚΑΔ 9329].

Υπηρεσίες που παρέχονται από παιδότοπους (ΚΑΔ 93.29.19.05).

Εκδηλώσεις πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων (ΚΑΔ 94.99.16.01).

Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών (ΚΑΔ 94.99.16.02).

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρουμένων: α) των υπηρεσιών διαιτολογίας (ΚΑΔ 96.04.10.01), β) υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού αισθητικής και δίαιτας (με εξαίρεση τη σωματική άσκηση) (ΚΑΔ 96.04.10.02), γ) των υπηρεσιών μασάζ συμπεριλαμβανομένου του θεραπευτικού μασάζ, (ΚΑΔ 96.04.10.05) και δ) των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες, ΚΑΔ 96.04.10.06) [ΚΑΔ 9604].

Υπηρεσίες ιερόδουλων (ΚΑΔ 96.09.19.12).

Στα υπόλοιπα άρθρα της εν λόγω απόφασης αναφέρονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 2 Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας αναβατήρων (τελεφερίκ)

1. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 έως και 7.6.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 22.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, των αναβατήρων (τελεφερίκ).

2. Από την απαγόρευση της παρ. 1 εξαιρείται ο αναβατήρας (τελεφερίκ) της νήσου Θήρας, ο οποίος, για το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 έως και 7.6.2020, επιτρέπεται να λειτουργεί υπό τους ειδικότερους κανόνες της παρ. 3.

3. Επιτρέπεται η πραγματοποίηση δύο (2) δρομολογίων την ημέρα του αναβατήρα (τελεφερίκ) της παρ. 2 και ειδικότερα ενός πρωινού από Φηρά ως Όρμο Φηρών και ενός απογευματινού από Όρμο Φηρών ως Φηρά, με δυνατότητα επιβίβασης έως δύο (2) ατόμων ανά καμπίνα. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής του τελεφερίκ, καθώς και εντός των καμπινών, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας. Οι επιβάτες των καμπινών υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού που επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης και υποβοήθησης των εργαζομένων - επιβατών, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση, προς αποφυγή συνωστισμού. Ο Δήμος Θήρας οφείλει να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του τελεφερίκ, την αποφυγή συγχρωτισμού και την τήρηση των οδηγιών σωστής υγιεινής, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). 4. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες του παρόντος, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Άρθρο 3 Ειδικότεροι κανόνες εφαρμογής για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις

Κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, ήτοι από 1.6.2020 έως και 7.6.2020, ισχύουν, επίσης, οι ακόλουθοι ειδικότεροι κανόνες:

Απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων των υποκατηγοριών δραστηριότητας ΚΑΔ 5610 και ΚΑΔ 5630, εφόσον δεν διαθέτουν υπαίθριο ή ημιυπαίθριο χώρο υπό την έννοια της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23.5.2020 (Β΄ 1988) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως εκάστοτε αυτή ισχύει.

Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και των επιχειρήσεων του άρθρου 1 εντός των λιμανιών και των αεροδρομίων της χώρας.

Επιτρέπεται οποιασδήποτε εργασία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELEXPO ΑΕ» που απαιτείται για την οργάνωση των λειτουργιών της, την αναβάθμιση και συντήρηση των υποδομών της.

Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις των άρθρων 1 και 2.

Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων

Ως προς τις αρμόδιες αρχές, τα όργανα, τις διαδικασίες ελέγχου, την πιστοποίηση παραβάσεων, την επιβολή, τη βεβαίωση και την είσπραξη προστίμων, για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις της παρούσας, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 1016/14/62/9.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων της διάθεσης των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων» (Β’ 1275).

Αρχή ενημέρωσης του κοινού

Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού ως προς την εφαρμογή της παρούσας, ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1520 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων.