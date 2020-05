Πολιτική

Τουρκικό αίτημα για έρευνες μεταξύ Ρόδου, Καρπάθου και Κρήτης

Επίσημο αίτημα υπέβαλλε η Γενική Διεύθυνση της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίων για επιπλέον άδειες για έρευνες στο Μεσόγειο.

Η Γενική Διεύθυνση της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίων (TPAO) υπέβαλε αίτημα προς την Γενική Διεύθυνση Μεταλλίων και Πετρελαϊκών Εργασιών της Τουρκίας, για την έγκριση επιπλέον αδειών ερευνών για πετρέλαιο σε 7 οικόπεδα στη Μεσόγειο εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, με κωδικούς T18, T19, U18, U19, T16, T17, U16, σε μια θαλάσσια έκταση που εκτείνεται μεταξύ Ρόδου, Καρπάθου και Κρήτης στα δυτικά και Κύπρου στα ανατολικά.

Η είδηση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Τουρκικής Κυβερνήσεως στις 30 Μαΐου 2020.