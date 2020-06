Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις της Δευτέρας

Με τη Σελήνη στον Ζυγό, απαιτείται ψυχραιμία προκειμένου να αντιμετωπίσουμε όλα όσα μας αφορούν και να αποφύγουμε εγωιστικές συμπεριφορές και συγκρούσεις.

Δευτέρα σήμερα και καλή εβδομάδα, αλλά και 1η Ιουνίου, επομένως ας ευχηθούμε να έχουμε και έναν καλό μήνα! Βέβαια όσο καλός και να είναι, δεν παύει να φιλοξενεί δύο εκλείψεις, πράγμα που από μόνο του μας προϊδεάζει ότι ο φετινός Ιούνιος είναι ένας μήνας κομβικής σημασίας για την πορεία των πραγμάτων τουλάχιστον μέχρι το τέλος της χρονιάς. Η πρώτη από τις δύο εκλείψεις πραγματοποιείται την Παρασκευή, όταν η Σελήνη θα περάσει στον Τοξότη και θα βρεθεί απέναντι από τον Ήλιο στους Διδύμους.

Η σημερινή μέρα, όμως, μας βρίσκει με τη Σελήνη στον Ζυγό να απαιτεί ψυχραιμία προκειμένου να αντιμετωπίσουμε όλα όσα μας αφορούν και να αποφύγουμε εγωιστικές συμπεριφορές και συγκρούσεις που δεν εξυπηρετούν τον βασικό της σκοπό, που δεν είναι άλλος από το να διασφαλίσει ότι στο τέλος όλοι οι εμπλεκόμενοι θα είναι ευχαριστημένοι ή έστω ότι θα έχουν πάρει αυτό που τους αξίζει.

ΚΡΙΟΣ: Με τη Σελήνη σήμερα απέναντί σου, το τοπίο είναι θολό όσον αφορά κάποιες σχέσεις σου, είτε μιλάμε για το σύντροφό σου, είτε για κάποιον συνεργάτη ή φίλο σου. Μια απλή παρεξήγηση μπορεί να αποτελέσει τη σπίθα που θα οδηγήσει στην έκρηξη. Μη βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα, γιατί είναι πολύ πιθανό η κρίση σου να μην είναι αντικειμενική και να αδικήσεις κάποιους ανθρώπους. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι θα πρέπει να πιστεύεις και αδιακρίτως ό,τι σου λένε, ούτε κι ότι απαγορεύεται να τσακωθείς. Ίσα-ίσα που κάποιοι τσακωμοί... καταλήγουν στο κρεβάτι. Εγώ θα σου τα πω;

ΤΑΥΡΟΣ: Σήμερα είναι άλλη μια όχι και τόσο ευχάριστη μέρα για εσένα, αφού νιώθεις σαν εργάτης σε ανθρακωρυχείο, αναγκασμένος για όλη σου τη ζωή να δουλεύεις στο σκοτάδι. Όμως, τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς, αφού μπορεί μεν από τη μία να έχεις υπερεκτιμήσει τον ίδιο σου τον εαυτό ή να πιστεύεις ότι οι προσπάθειες σου θα ήταν ικανές να σε φτάσουν ψηλότερα από εκεί που βρίσκεσαι, από την άλλη όμως το πρόβλημα μπορεί να έγκειται στο γεγονός ότι ξεχνάς πως άνθρακας είναι και το... διαμάντι, και ίσως εσύ ο ίδιος να μην εκτιμάς αυτό που κάνεις, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να το εκτιμήσουν ούτε οι άλλοι.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Πότε “ψάρωσε” ένας Δίδυμος στα δύσκολα για να “ψαρώσει” τώρα. Καλά έτσι το λέω… Πάντως, η σημερινή μέρα σας δίνει την ευκαιρία να αποδείξετε για άλλη μια φορά ότι για εσάς κάθε τέλος αποτελεί ευκαιρία για νέα ξεκινήματα και για ένα αύριο που δεν έχει σημασία αν θα είναι καλύτερο ή χειρότερο, αφού η αξία του δεν έγκειται στη σύγκριση, αλλά στις εμπειρίες που θα σας προσφέρει, μέσα απ’ τις οποίες θα μπορέσετε να ανακαλύψετε νέες πτυχές του εαυτού σας. Δυνατή μέρα η σημερινή και για τα αισθηματικά σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ανακατατάξεις και μετακομίσεις, κυριολεκτικές ή συναισθηματικές, μπορεί να σου επιφυλάσσει η σημερινή μέρα. Δεν μπορείς να μείνεις ανεπηρέαστος από τις εξελίξεις κι όσο κι αν προσπαθείς να το παίξεις “τρελίτσα” και να υποκριθείς ότι δεν τρέχει τίποτα, κάποιες στιγμές είναι απλά αδύνατον να κρύψεις τα συναισθήματα σου και να διατηρήσεις τον έλεγχο του εαυτού σου. Έτσι είναι πιθανό να έχεις κάποια συναισθηματικά ξεσπάσματα, που σε κάποιες περιπτώσεις θα οδηγήσουν σε βαθιές ρήξεις.

ΛΕΩΝ: Στις δύσκολες αυτές πρώτες μέρες του μήνα προσπαθείς να αντιδράσεις με ψυχραιμία και να προτάξεις σαν βασικό σου όπλο την επικοινωνία. Ίσως, όμως, δεν μπορείς να επικοινωνήσεις σωστά, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις εσύ να πιστεύεις ότι οι άλλοι άκουσαν και κατάλαβαν ό,τι ακριβώς τους είπες, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχουν ακούσει ούτε τα μισά. Ειδικά σήμερα και αύριο οι παρεξηγήσεις, οι παρανοήσεις ή ακόμα και κάποιες εξαπατήσεις είναι πιθανές, γι’ αυτό μη ζορίζεις και πολύ τα πράγματα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Όσο κι αν προσπαθείς να κατεβάσεις ρολά και να προτάξεις τη λογική, τα γεγονότα σήμερα έχουν κυρίως συναισθηματικές επιπτώσεις για εσένα, επομένως όχι απλώς ματαιοπονείς, αν πιστεύεις ότι με αυτό τον τρόπο θα προστατευτείς, αλλά καταπιέζεις και συναισθήματα που, θέλοντας και μη, κάποια στιγμή θα έρθουν στην επιφάνεια σε ανύποπτο χρόνο και θα εκφραστούν ανεξέλεγκτα. Πολλές φορές είναι δύσκολο να έρθουμε σε επαφή με αυτό που νιώθουμε και θεωρούμε ότι πρέπει να ανταποκριθούμε άμεσα σε αυτό που συμβαίνει. Αυτήν τη φορά κάνε κάτι καλό για τον εαυτό σου ακολουθώντας αντίστροφη διαδικασία.

ΖΥΓΟΣ: Η ευαισθησία σου και οι εναλλαγές της διάθεσης σου σήμερα θα είναι πιο έντονες, ενώ θα προσπαθήσεις να κερδίσεις την προσοχή και την εύνοια των γύρω σου κάνοντας παραπονάκια και γκρινιάζοντας λίγο παραπάνω. Κάποιοι άνθρωποι ίσως ενοχληθούν από το γεγονός ότι δείχνεις να σε απασχολούν μόνο οι δικές σου ανάγκες, γι’ αυτό καλό θα ήταν να προσπαθήσεις τουλάχιστον να μην τους επιβαρύνεις περισσότερο από όσο πραγματικά τους χρειάζεσαι και ό,τι περνάει από το χέρι σου, να το κάνεις μόνος σου.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Μέρα με σημαντικό παρασκήνιο η σημερινή για εσένα, όχι μόνο στον επαγγελματικό τομέα. αλλά και σε θέματα που μπορεί να αφορούν τη συναισθηματική σου ζωή. Ίσως έρθεις αντιμέτωπος με την αποκάλυψη ενός ψέματος ή μιας κατάστασης που κάποιος φρόντισε να διατηρήσει κρυφή το προηγούμενο διάστημα. Πριν αρχίσεις να κατηγορείς τον εαυτό σου για το ότι ενδεχομένως δεν είχες υποψιαστεί το παραμικρό, καλό θα είναι να συνειδητοποιήσεις ότι εάν ζούσαμε όλη μας τη ζωή με καχυποψία, θα ήταν ένας εφιάλτης.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Σήμερα είναι πιθανό να σε απασχολήσουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι όχι μόνο δεν φάνηκαν αντάξιοι των λόγων ή των δεσμεύσεων που μπορεί να σου είχαν δώσει, αλλά με τη στάση τους έδειξαν ότι, αντί να σε βοηθήσουν, κοίταξαν το πώς θα μπορέσουν να επωφεληθούν από εσένα. Ακόμα χειρότερα τα πράγματα στην περίπτωση που μιλάμε για φιλικά σου πρόσωπα, όπου αυτό το αίσθημα προδοσίας δεν περιορίζεται μόνο στα λόγια, αλλά αγγίζει και κάποιες πιο ευαίσθητες χορδές σου.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Σήμερα είναι πιθανόν να συνειδητοποιήσεις ότι είχες περισσότερες προσδοκίες από κάποιους ανθρώπους, σε σχέση με αυτά που μπορούν ή θέλουν να σου δώσουν, γεγονός που σου προκαλεί έντονη απογοήτευση. Ίσως, από την άλλη, δεν έχεις σαφή αντίληψη της θέσης ή του ρόλου τον οποίο επιτελείς, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει συγκρούσεις με άτομα εξουσίας ή ακόμα και υφιστάμενους σου, οι οποίοι ενδεχομένως θεωρούν ότι υπερβαίνεις των αρμοδιοτήτων σου. Γενικότερα, σήμερα καλό θα είναι να πατάς πιο πολύ στη γη.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η σημερινή μέρα χαρακτηρίζεται από έντονες τάσεις φυγής, αφού αν μπορούσες να πατήσεις ένα κουμπί και να διακτινιζόσουν “σε άλλη γη, σε άλλα μέρη”, σίγουρα θα το έκανες. Το πρόβλημα είναι που στις μέρες μας ίσα που μπορούμε να αλλάξουμε νομό, επομένως οι επιλογές σου και οι δυνατότητες να την κοπανήσεις, είναι περιορισμένες. Προσοχή θα πρέπει να επιδείξεις στον τρόπο που μπορεί να χειριστείς κάποιες νομικές υποθέσεις, κι αν δεν έχεις, πρόσεξε παραβάσεις και οτιδήποτε άλλο μπορεί να σου δημιουργήσει εμπλοκές με τον Νόμο. Ναι, δεν είπα νομό αυτήν τη φορά… Νόμο!

ΙΧΘΥΕΣ: Η σημερινή ημέρα απαιτεί από εσένα να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός στον τρόπο που χειρίζεσαι κάποιο οικονομικό ζήτημα. Αφού σου θυμίσω ότι βρισκόμαστε σε περίοδο που η Αφροδίτη είναι ανάδρομη και καλό θα ήταν να αποφύγεις σημαντικές αγορές και επενδύσεις, θα σου πρότεινα να είσαι υποψιασμένος στο ενδεχόμενο που μπεις στη διαδικασία διαπραγματεύσεων με κάποιον άλλον, γιατί είναι πιθανό να θελήσουν να σε εκμεταλλευτούν ή να σου δώσουν υποσχέσεις τις οποίες και δε θα τηρήσουν.

