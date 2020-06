Κοινωνία

Στα θρανία ξανά οι μαθητές σε νηπιαγωγεία, δημοτικά και ειδικά σχολεία

Η σημερινή ημέρα, ως επί το πλείστον, θα είναι αφιερωμένη στην επεξήγηση των ειδικών οδηγιών του ΕΟΔΥ για τα μέτρα προσωπικής υγιεινής. Πώς θα λειτουργήσουν τα ειδικά σχολεία.

Ανοίγουν τις πόρτες τους ξανά σήμερα τα δημοτικά, τα νηπιαγωγεία και τα ειδικά σχολεία όλων των βαθμίδων. Οι μικροί μαθητές επιστρέφουν στο σχολείο με νέα δεδομένα στη διάταξη των αιθουσών, τον μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τάξη, αλλά και τον τρόπο που θα κάνουν διάλειμμα.

Η σημερινή ημέρα, ως επί το πλείστον, θα είναι αφιερωμένη στην επεξήγηση των ειδικών οδηγιών του ΕΟΔΥ για τα μέτρα προσωπικής υγιεινής. Η χρήση της μάσκας είναι προαιρετική για εκπαιδευτικούς και μαθητές (και στο σχολείο και στα σχολικά λεωφορεία).

Όπως ισχύει ήδη και για τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές βαθμίδες, ο ανώτατος αριθμός μαθητών ανά τάξη είναι 15. Λόγω των ειδικών συνθηκών της χρονιάς, οι μαθητές θα κρατήσουν τα φετινά βιβλία τους και για την επόμενη σχολική χρονιά, η οποία θα ξεκινήσει νωρίτερα από την καθιερωμένη 11η Σεπτεμβρίου. Πάντως, όπως έχει επισημανθεί από την ηγεσία του υπουργείου, η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς δεν θα γίνει πριν την 1η Σεπτεμβρίου.

Σε όλες τις σχολικές αίθουσες θα υπάρχουν αντισηπτικά και προβλέπεται καθαρισμός δύο φορές την ημέρα (κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου και μετά το πέρας αυτού). Επίσης οι αίθουσες θα αερίζονται φυσικά. Τα διαλείμματα θα γίνονται σε διαφορετικές ώρες για τη μείωση του συγχρωτισμού, και δεν θα λειτουργούν τα κυλικεία.

Όπως και για τα γυμνάσια και τα λύκεια, έτσι και για τις εκπαιδευτικές δομές που ανοίγουν υπάρχει η δυνατότητα για σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία από εκπαιδευτικούς για όσους μαθητές εμπίπτουν σε κατηγορίες που δικαιολογούν την απουσία τους. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα απουσίας μαθητή, στη βάση απλής υπεύθυνης δήλωσης γονέα ή κηδεμόνα περί ύπαρξης ατόμου στο σπίτι που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου ή νοσεί.

Πώς θα λειτουργήσουν τα ειδικά σχολεία

Ανοίγουν σήμερα και τα Ειδικά Σχολεία. Οι σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν έως τις 12 Ιουνίου, και εκείνες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έως και τις 26 Ιουνίου. Η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας από μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό εντός των σχολικών μονάδων είναι προαιρετική. Στις περιπτώσεις που απαιτείται σωματική επαφή ή εκ του σύνεγγυς εκπαιδευτική καθοδήγηση και υποστήριξη των μαθητών, προβλέπεται η χρήση γαντιών, μη ιατρικής μάσκας ή προμετωπίδας για τις περιπτώσεις που απαιτείται να φαίνεται το στόμα του εκπαιδευτικού ή του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, είναι υποχρεωτική.

Γενικότερα, για τα Εδικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την υλοποίηση της σίτισης σε αυτές, όπου προβλέπεται, θα γίνεται με παράδοση των γευμάτων σε πακέτα, τηρουμένων υψηλών προδιαγραφών υγιεινής και με χρήση του χώρου της τραπεζαρίας (τηρουμένων των αποστάσεων και σε μικρές ομάδες μαθητών). Σε περίπτωση μη επάρκειας του χώρου της τραπεζαρίας, γίνεται χρήση άλλων χώρων του σχολείου, όπως του προαυλίου και των σχολικών αιθουσών. Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την επιμελή καθαριότητα και απολύμανση των χώρων σίτισης.

Όπως ισχύει και για τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές δομές, τα διαλείμματα θα γίνονται με διαφορετικό τρόπο. Θα πρέπει να υιοθετούνται οι πρακτικές συστηματικού διαχωρισμού των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός των μαθητών και να διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεών τους σε κάθε χώρο του σχολείου. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διαλειμμάτων και το πρόγραμμα εφημεριών θα μπορεί να αναπροσαρμόζονται. Δεν θα πραγματοποιείται η καθιερωμένη συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος. Εξακολουθεί να ισχύει η οδηγία για την τήρηση απόστασης ενάμιση μέτρου.