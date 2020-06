Κοινωνία

Νέα Ιωνία: επίθεση με μολότοφ σε αστυνομικό τμήμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγνωστοι πέταξαν βόμβες μολότοφ τα ξημερώματα σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής, με αποτέλεσμα να τυλιχθούν στις φλόγες τρία περιπολικά.

Επεισοδιακή ήταν η νύχτα που πέρασε στη Νέα Ιωνία.

Άγνωστοι πέταξαν βόμβες μολότοφ τα ξημερώματα σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής, με αποτέλεσμα να τυλιχθούν στις φλόγες τρία περιπολικά οχήματα.

Άμεση ήταν η αντίδραση των αστυνομικών που βρίσκονταν εκείνη την ώρα σε υπηρεσία. Οι ίδιοι βγήκαν με πυροσβεστήρες και κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, προκειμένου να μην επεκταθεί.

Μέχρι αυτήν την ώρα δεν έχει γίνει κάποια προσαγωγή ή σύλληψη, αν και οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.