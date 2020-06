Αθλητικά

Οργή Χάμιλτον για τη σιωπή της F1 μπροστά στη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ

Ο Λιούι Χάμιλτον επέκρινε το άθλημά του για την στάση σιωπής που δείχνει σχετικά με τη δολοφονία του 46χρονου Αφροαμερικανού από λευκούς αστυνομικούς...

Ο Λιούις Χάμιλτον, έξι φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, επέκρινε το άθλημά του για την στάση σιωπής που δείχνει σχετικά με τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από λευκούς αστυνομικούς τη Δευτέρα. Η δολοφονία στη Μινεάπολη πυροδότησε ένα κύμα οργής και βίαιων διαδηλώσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Χάμιλτον, ο πρώτος μαύρος παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, περνά μεγάλο μέρος του χρόνου του στην Αμερική και αναφέρθηκε σχετικά με την δολοφονία στο Instagram. «Βλέπω όσους από εσάς μένουν σιωπηλοί, μερικοί από εσάς οι μεγαλύτεροι από τους αστέρες, αλλά μένετε σιωπηλοί μπροστά σε μία αδικία», έγραψε ο οδηγός της Mercedes. «Κανένα σημάδι από κανέναν στη βιομηχανία μου που φυσικά είναι ένα άθλημα με «λευκή» κυριαρχία. Είμαι ένας από τους μοναδικούς μαύρους ανθρώπους, αλλά στέκομαι μόνος μου», πρόσθεσε.

Σε μια δεύτερη ανάρτηση, ο Χάμιλτον πρόσθεσε: «Δεν βρίσκομαι δίπλα με εκείνους που λεηλατούν και καίνε κτίρια, αλλά εκείνους που διαμαρτύρονται ειρηνικά. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη έως ότου οι λεγόμενοι ηγέτες μας αλλάξουν», συμπλήρωσε ο πλουσιότερος αθλητής στην Μεγάλη Βρετανία. Ο οδηγός της McLaren, Λάντο Νόρις, συμπατριώτης του Χάμιλτον, ήταν ένας από αυτούς που σχολίασαν, προσθέτοντας μια γραμμή στο προφίλ του στην πλατφόρμα ροής Twitch που έλεγε «υπογράψτε τις! #BLACKLIVESMATTER».

Ο Καναδάς Νίκολας Λάτφι, ο οποίος πρόκειται να οδηγήσει στη Williams αυτή τη σεζόν, ανέφερε στο Twitter «Αυτό πρέπει να σταματήσει το #JusticeForGeorgeFloyd». Ο Χάμιλτον έχει μιλήσει στο παρελθόν για την έλλειψη διαφορετικότητας στους αγώνες. «Υπάρχει πραγματικά η ελάχιστη ποικιλομορφία σε αυτό το άθλημα και θέλω πραγματικά να γίνω μέρος της αλλαγής σχήματος με τη Formula 1», είπε πριν από ένα χρόνο.