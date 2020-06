Κοινωνία

Τσούκαλης για επίθεση με βιτριόλι: αυτή τη βδομάδα θα τελειώσει η έρευνα (βίντεο)

Ο ιδιωτικός ερευνητής μίλησε στο "Καλημέρα Ελλάδα" για μια σημαντική εβδομάδα, που θα φέρει εξελίξεις όσον αφορά στη μαυροφορεμένη γυναίκα...