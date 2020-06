Υγεία - Περιβάλλον

Παναγιωτακόπουλος στον ΑΝΤ1: στο δεύτερο κύμα του κορονοϊού θα είμαστε προετοιμασμένοι (βίντεο)

Ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ και επίκουρος καθηγητής κλινικής Φαρμακολογίας μίλησε για την πορεία του κορονοϊού στη χώρα μας και όλα όσα πρέπει να προσέξουμε...