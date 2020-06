Κόσμος

Ζωγράφισαν τον Τραμπ να παίζει γκολφ με τα ονόματα νεκρών από κορονοϊό

Καλλιτέχνες στις ΗΠΑ ζωγράφισαν τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να παίζει γκολφ κάτω από τον τίτλο πρωτοσέλιδου των New York Times με τα θύματα του ιού!

Ο εορτασμός της Memorial Day στις ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ με το να ταξιδεύει στη Βιρτζίνια για να παίξει γκολφ το ίδιο Σαββατοκύριακο που το φύλλο των Τάιμς της Νέας Υόρκης κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο στο οποίο ήταν τυπωμένα ονόματα νεκρών από τον ιό προκάλεσε θυμωμένες αντιδράσεις από πολλούς καλλιτέχνες στις ΗΠΑ. Και ζωγράφισαν τον 45ο Πρόεδρο των ΗΠΑ να παίζει γκολφ κάτω από τον τίτλο του πρωτοσέλιδου «Οι θάνατοι στις ΗΠΑ πλησιάζουν τους 100.000, μια ανυπολόγιστη απώλεια».

Η πρωτοβουλία ήταν του Steve Brodner, ο οποίος στο Twitter απηύθυνε έκκληση για «μαζική καλλιτεχνική ιδέα διαμαρτυρίας». Και πολλοί ήταν αυτοί που ανταποκρίθηκαν. «Ήμουν τόσο απογοητευμένος και τόσο συγκινημένος από το τεράστιο μέγεθος όλων αυτών των ονομάτων των ανθρώπων που πέθαναν από αυτόν τον ιό, που ήθελα κάτι να κάνω» εξήγησε, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Artnet News, ο Marcel Djama, ένας από τους καλλιτέχνες που έσπευσαν. «Προσβλέπουμε να μας οδηγούν οι ηγέτες μας όταν είμαστε αβοήθητοι, και όταν έστρεψα το βλέμμα μου στον δικό μας, έπαιζε γκολφ. Ήταν κάτι πέρα από έλλειψη σεβασμού σε όλες τις ζωές που χάθηκαν.

«Είναι σημαντικό να πεις την αλήθεια» τόνισε ο Brodner, ο εμπνευστής της ιδέας. «Ο Τραμπ έχει δείξει ανικανότητα, επιπολαιότητα, αναλγησία στο να ψεύδεται, και απόλυτη έλλειψη συμπόνιας σε καιρούς σοβαρής κρίσης για τη χώρα. Πολλοί είναι νεκροί λόγω αδράνειας στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης».