Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Στην τελική ευθεία οι έρευνες

Πού επικεντρώνονται οι έρευνες των αστυνομικών για την επίθεση με βιτριόλι στην 34χρονη.

Οι αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό της μαυροφορομένης δράστιδας που επιτέθηκε με βιτριόλι στην 34χρονη γυναίκα, στην Καλλιθέα, έχουν μπει πλέον στην τελική ευθεία, ενώ στο κάδρο των υπόπτων βρίσκονται, πλέον, πέντε γυναίκες, σύμφωνα με όσα τονίζουν στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων πηγές της ΕΛΑΣ.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών και του Τμήματος Ασφαλείας Καλλιθέας, που διερευνούν την υπόθεση, περιμένουν από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας τα αποτελέσματα των σαρώσεων των επικοινωνιών την ημέρα της επίθεσης (Τετάρτη 20 Μαϊου) στην άτυχη γυναίκα, την ώρα που περίμενε το ασανσέρ στο κτίριο της εταιρείας όπου εργάζεται, στη λεωφόρο Θησέως. Τα αποτελέσματα από αυτές τις σαρώσεις αναμένεται να παίξουν αποφασιστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης, όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών που επεξεργάζεται όλο το βιντεοληπτικό υλικό που έχει ληφθεί, όχι μόνο από τις κάμερες ασφαλείας στο σημείο, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή της επίθεσης, προσπαθεί να ξεκαθαρίσει την εικόνα όταν εμφανίζεται μία ύποπτη γυναίκα. Στη συνέχεια, αστυνομικοί θα τη δείξουν στην 34χρονη μήπως μπορέσει να την αναγνωρίσει.

Σημειώνεται, ότι κλιμάκιο αστυνομικών επισκέφθηκε χθες, για ακόμη μία φορά, την άτυχη γυναίκα στο Θριάσιο Νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, αλλά δεν προέκυψε κάτι νεότερο. Η 34χρονη δεν μπόρεσε να θυμηθεί κάτι παραπάνω από

όσα έχει καταθέσει έως τώρα. Σήμερα αναμένεται να την επισκεφθούν εκ νέου αστυνομικοί που διευρευνούν την υπόθεση, ενώ, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η ΕΛΑΣ βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στον εντοπισμό της δράστιδας.