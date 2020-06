Life

Χρήστος Δάντης: ευχήθηκαν να πεθάνουν τα παιδιά μου (βίντεο)

Ο γνωστός καλλιτέχνης μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" για τις αντιδράσεις που ξεσήκωσε το τραγούδι του "Δεν υπάρχει Θεός"...