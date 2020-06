Κοινωνία

Τραγωδία: κοριτσάκι πνίγηκε στα κάγκελα της κούνιας του

Το 2χρονο παιδί πνίγηκε στα κάγκελα της κούνιας του, προφανώς στην προσπάθειά του να βγει από αυτήν.

Θρήνος στην Ηγουμενίτσα για τον αδόκητο χαμό ενός ανήλικου κοριτσιού, μόλις 2 ετών!

Σύμφωνα με πληροφορίες του thespro.gr, το κοριτσάκι έχασε τη ζωή του ενώ κοιμόταν, καθώς φαίνεται ότι πνίγηκε στα κάγκελα της κούνιας του, προφανώς στην προσπάθειά του να βγει από αυτήν.

Το κοριτσάκι βρήκαν το πρωί στη κούνια, χωρίς τις αισθήσεις του, οι γονείς του και το μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Ηγουμενίτσας, όπου παρά την προσπάθεια των γιατρών να το επαναφέρουν στη ζωή, δυστυχώς κατέληξε.