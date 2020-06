Πολιτική

Στο 2ο Δημοτικό Καλλιθέας ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Την επιστροφή των μικρών μαθητών στα θρανία τους είδαν ο Πρωθυπουργός και η Υπουργός Παιδείας.

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας επισκέπτεται αυτήν την ώρα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην είσοδο του σχολείου, όπου έφθασε πριν από λίγο, βρισκόταν ήδη η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως που τον υποδέχθηκε μαζί με τη Διεύθυνση του Σχολείου.

Σήμερα τα παιδιά επέστρεψαν στα δημοτικά, τα νηπιαγωγεία αλλά και τους παιδικούς σταθμούς μετά από δυόμιση μήνες, ενώ ανοίγουν και τα ειδικά σχολεία όλων των βαθμίδων.