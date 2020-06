Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Επιδείνωση του καιρού, καταιγίδες και χαλάζι

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από τα φαινόμενα. Πόσο θα διαρκέσουν.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ.

Ειδικότερα τις επόμενες ώρες αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται τοπικά από χαλαζοπτώσεις:

α. Σήμερα Δευτέρα (01-06-2020), στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κατά τόπους στα ηπειρωτικά και από το απόγευμα στην Κρήτη (κυρίως στα ανατολικά).

β. Αύριο Τρίτη (02-06-2020), τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κατά τόπους στα ηπειρωτικά της υπόλοιπης χώρας