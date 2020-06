Κόσμος

Κορονοϊός: Θετικός ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας

Μέχρι σήμερα στην χώρα έχουν καταγράφει 9.402 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 139 θάνατοι.

Ο Αρμένιος πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν δήλωσε σήμερα ότι εξετάστηκε και διεγνώσθη θετικός στον νέο κορονοϊό, κατά τη διάρκεια βίντεο του που προβλήθηκε σε απευθείας μετάδοση μέσω Facebook.

"Δεν είχα καθόλου συμπτώματα, αλλά αποφάσισα να κάνω το τεστ καθώς προγραμμάτιζα επίσκεψη στην πρώτη γραμμή", σημείωσε ο Πασινιάν, ο οποίος διευκρίνισε ότι όλη του η οικογένεια έχει προσβληθεί.

