Life

Στο νοσοκομείο η Μάρθα Καραγιάννη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αγαπημένη ηθοποιός είχε εισαχθεί και πάλι στο νοσοκομείο τον Φεβρουάριο έπειτα από έντονους πόνους που είχε στην κοιλιακή χώρα.

Στο νοσοκομείο εισήχθη, το πρωί της Δευτέρας, η Μάρθα Καραγιάννη.

Η μεγάλη ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, σύμφωνα με την εφημερίδα Espresso θα μπει στο χειρουργείο προκειμένου να υποβληθεί σε προγραμματισμένη αφαίρεση της χολής.

Η Μάρθα Καραγιάννη είχε εισαχθεί και πάλι στο νοσοκομείο στα μέσα Φεβρουαρίου έπειτα από έντονους πόνους που είχε στην κοιλιακή χώρα.

Ύστερα από πολυήμερες εξετάσεις που υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε το πρόβλημα στη χολή και οι γιατροί τής συνέστησαν άμεση αφαίρεση.

Ωστόσο, λόγω του κορονοϊού τα πράγματα άλλαξαν και έτσι το χειρουργείο προγραμματίστηκε για την Τρίτη 2 Ιουνίου.