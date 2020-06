Τεχνολογία - Επιστήμη

SOS από ΕΛΑΣ: Ποιο e-mail δεν πρέπει να ανοίξετε

Απάτη μέσω e-mail με δήθεν επιστολή της ΕΛ.ΑΣ. Τι συνιστά στους πολίτες η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος...

Για απάτη μέσω e-mail που διακινείται ως δήθεν επιστολή της Ελληνικής Αστυνομίας, προειδοποιεί η ΕΛΑΣ.

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εντοπίστηκε σήμερα (01-06-2020) «νέο καταφανώς ψευδεπίγραφο – απατηλό μήνυμα - ως δήθεν επιστολή της Ελληνικής Αστυνομίας - που διακινείται μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails ), από δράστες που επιχειρούν προφανώς να εξαπατήσουν – παραπλανήσουν τους πολίτες».

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους πολίτες να διαγράφουν το συγκεκριμένο μήνυμα και «να μην ανοίγουν» τα συνημμένα αρχεία για αποφυγή προσβολής από κακόβουλο λογισμικό.