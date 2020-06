Πολιτική

Εκτός δομών από σήμερα 10.000 πρόσφυγες και μετανάστες

Η πρώτη μας προτεραιότητα ήταν να μειώσουμε τις ροές, καθώς τις επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες, τονίζει ο Νότης Μηταράκης. Κόντρα ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ για τους πρόσφυγες.

Εκτός δομών φιλοξενίας θα βρεθούν από σήμερα περισσότεροι από 10.000 πρόσφυγες και μετανάστες, με τον Νότη Μηταράκη να δηλώνει πως σκοπός της κυβέρνησης είναι από τις 72 δομές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα, να μείνουν οι μισές.

«Η πρώτη μας προτεραιότητα ήταν να μειώσουμε τις ροές, καθώς τις επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες. Ξεκινήσαμε με τη φύλαξη των συνόρων και μετά τις αυξημένες ροές του 2019, αυτή τη στιγμή το τελευταίο τρίμηνο έχουμε 90% και πάνω μείωση. Φυλάσσουμε τα σύνορά μας, αποφασιστικά και τα θαλάσσια και τα χερσαία. Η δεύτερη προτεραιότητά μας ήταν να διαχωρίσουμε αυτούς που δικαιούνται άσυλο από τους οικονομικούς μετανάστες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μηταράκης, συμπληρώνοντας ότι «η τρίτη προτεραιότητά μας, αυτό που θα κάνουμε στο υπόλοιπο 2020, είναι να κάνουμε ασφαλέστερες τις δομές, ενισχύοντας τα μέτρα ασφαλείας, ενισχύοντας τα συστήματα πρόσβασης, δημιουργώντας διπλές περιφράξεις, δημιουργώντας ένα αίσθημα ασφάλειας και στους διαμένοντες και στους κατοίκους. Από 92 δομές περίπου που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα, θέλουμε να τις μειώσουμε κάτω από το μισό τους επόμενους μήνες» τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου στο Mega.

Σημείωσε ότι οι δομές φιλοξενίας δεν προορίζονται για αυτούς που έχουν λάβει θετική απόφαση ασύλου και επομένως πρέπει να τερματιστούν τα προνόμια και οι παροχές που απολάμβαναν. «Δεν μπορεί το ελληνικό δημόσιο να προσφέρει ισόβια, ούτε κατοικία, ούτε επιδόματα στους πρόσφυγες, όπως δεν μπορεί να κάνει το ίδιο πράγμα και τους Έλληνες πολίτες. Ενσωματώνονται λοιπόν οι πρόσφυγες στο γενικότερο κοινωνικό κράτος. Και θέλω να σας πω ότι οι έξοδοι από τις δομές δεν είναι κάτι καινούργιο. 15 Φεβρουαρίου του 2019 ο κύριος Βίτσας ξεκίνησε το πρόγραμμα εξόδων από τις δομές», είπε.

Ερωτώμενος για την αποσυμφόρηση των νησιών, απάντησε πως «έχουν φύγει 13.000 άτομα από 1η Ιανουαρίου και πλέον στα νησιά μας, παρά τις ροές Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου, είναι κάτω από περίπου 20% οι συνολικά διαμένοντες».

Για τη Μαλακάσα, ο κ. Μηταράκης υπογράμμισε πως «θα είναι η πρώτη ελεγχόμενη δομή στην ηπειρωτική Ελλάδα. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, θα εγκαταστήσουμε σύστημα εισόδου – εξόδου, ώστε πλέον αυτοί που δεν δικαιούνται παραμονή στη Μαλακάσα να αποχωρήσουν γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή υπεράριθμους διαμένοντες. Οι δομές, μέχρι την Παρασκευή, ήταν υπό τον έλεγχο διεθνών οργανισμών και ΜΚΟ. Η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε έλεγχο των δομών της ηπειρωτικής Ελλάδος. Ενεργοποιήσαμε μια παλιά νομοθεσία και εγκαταστήσαμε διοικητές από την Παρασκευή. Ο διοικητής, για πρώτη φορά, υπάρχει από το ελληνικό δημόσιο σε δομή, με σκοπό να μπορέσει μέσα σε λίγες εβδομάδες να οργανώσει την αποχώρηση αυτών που δεν κάνει να μένουν εκεί ώστε η δομή να περιοριστεί σε ένα πιο λογικό νούμερο». «Αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερη προτεραιότητα στους πρόσφυγες από ότι δίνουμε στους Έλληνες πολίτες. Αυτό είναι μία επιλογή. Μία συνειδητή επιλογή», κατέληξε.

Ψυχογιός: απόλυτη ευθύνη της ΝΔ η έξωση των ανθρώπων και η κατάσταση στο προσφυγικό

Ο βουλευτής Κορινθίας και τομεάρχης μεταναστευτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Ψυχογιός, ήταν καλεσμένος στην ίδια εκπομπή. Ο Γ. Ψυχογιός κατέδειξε το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει προχωρήσει σε καμία προετοιμασία και μέριμνα για το πως θα γίνει η απεμπλοκή των αναγνωρισμένων προσφύγων από το σύστημα υποδοχής. Πετάει χιλιάδες ανθρώπους, οικογένειες με παιδιά, ευάλωτους, κυριολεκτικά στο δρόμο χωρίς να παρέχει εργαλεία για την προώθηση της ενταξιακής διαδικασίας, ούτε και οποιοδήποτε υποστηρικτικό πλαίσιο για την μεγάλη πλειοψηφία εξ αυτών. Μάλιστα ο κος Μηταράκης δεν απάντησε σε κανένα σημείο στα συνεχή ερωτήματα των δημοσιογράφων για το τι θα απογίνουν αυτοί οι άνθρωποι και πως δεν θα καταλήξουν σε πλατείες αντιμετωπίζοντας άμεσα το φάσμα της αστεγίας.

Ο τομεάρχης επισήμανε ότι η Κυβέρνηση έχει απαξιώσει τα προγράμματα ένταξης των προσφύγων που είχε ξεκινήσει να υλοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν Κυβέρνηση, τορπιλίζοντας την κοινωνική συνοχή και δημιουργώντας κοινωνικό αυτοματισμό και μάλιστα εν μέσω COVID. Για 6 μήνες από την αναγνώρισή τους διατηρούσαν το καθεστώς υποστήριξης που είχαν ενώ παράλληλα εντατικοποιούνταν τα προγράμματα γλωσσομάθειας κατάρτισης και απασχόλησης, ενώ στη συνέχεια οι περισσότεροι εντάσσονταν στο πρόγραμμα HELIOS. Για όσους δεν επαρκούσαν οι θέσεις του προγράμματος υπήρχε η πρόβλεψη για να υποστηριχθούν από τις προνοιακές πολιτικές που ισχύουν και για το γενικό πληθυσμό όπως το εισόδημα αλληλεγγύης, το επίδομα ενοικίου και ρεύματος με συγκεκριμένα κριτήρια. Με την παρούσα Κυβέρνηση φτάσαμε 11 μήνες μετά τις εκλογές για να αρχίσει να ψελλίζει τη λέξη «ένταξη» έχοντας προηγουμένως υπονομεύσει την πρόσβαση των περισσότερων παιδιών στο σχολείο, ενώ η ουσιαστική πρόσβαση στην υγεία είναι ανύπαρκτη και χωρίς όμως να παρουσιάζει και πάλι ένα επαρκές και ολοκληρωμένο σχέδιο.

Ο Γ. Ψυχογιός τόνισε ότι όποτε ο Υπουργός παρουσιάζει τις «επιδόσεις» της Κυβέρνησης στο προσφυγικό τις αντιπαραβάλει με την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης που είχαν δημιουργήσει για μήνες από όταν ανέλαβαν τη διακυβέρνηση. Λέει πόσο έχει μειωθεί ο πληθυσμός στα νησιά από τον Δεκέμβρη, δεν αναφέρει όμως πόσοι βρίσκονται στα νησιά αυτή τη στιγμή. Εμφανίζει τα ποσοστά δικαιούχων ΑΜΚΑ και ΑΜΦ, που είχαν δοθεί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ως δική του «επιτυχία». Η εικόνα σε κάθε περίπτωση απέχει παρασάγγας από αυτή που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούλιο του 2019. Έχει χαθεί η πολύτιμη ισορροπία με τις τοπικές κοινωνίες και οι πρόσφυγες έχουν τεθεί στο περιθώριο ως άνθρωποι δεύτερης κατηγορίας. Τέλος τόνισε ότι «θα είμαστε στην πρώτη γραμμή εντός και εκτός βουλής δίπλα στους πρόσφυγες και τις τοπικές κοινωνίες».

ΝΔ: Επιλεκτική μνήμη ο ΣΥΡΙΖΑ

"Επιλεκτική μνήμη" καταλογίζουν στον ΣΥΡΙΖΑ πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σχετικά με την κριτική που ασκείται για την αποχώρηση 11.237 αναγνωρισμένων προσφύγων από διαμερίσματα, δομές φιλοξενίας και ξενοδοχεία.

Υπενθυμίζουν, ότι "το πρόγραμμα εξόδου από τις δομές τέθηκε σε ισχύ, για πρώτη φορά από τον τότε υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Βίτσα. Κατ’ εφαρμογή σχετικών εγγράφων και Υπουργικών Αποφάσεών του, αποχώρησαν, κατά τη διάρκεια της θητείας του, 2.500 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες από το πρόγραμμα "ESTIA" και συνολικά 10.000 από θέσεις στέγασης". Το υπουργείο προσθέτει, πως "οι δικαιούχοι ασύλου απολαμβάνουν ίδια δικαιώματα, αλλά και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με το σύνολο των Ελλήνων πολιτών".

Χτες, ο τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Ψυχογιός είχε αναφέρει, ότι "η κυβέρνηση στο πεδίο του προσφυγικού έχει ήδη νομοθετήσει και εφαρμόζει σοβαρές παραβιάσεις στα δικαιώματα". Επίσης ότι, ως αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία καταψήφισε πρωτοβουλίες όπως η ιθαγένεια των παιδιών μεταναστών δεύτερης γενιάς και η ένταξη προσφύγων στην εκπαίδευση, την εργασία και στο σύστημα υγείας.