Τοπικά Νέα

“Υπάλληλος” του ΔΕΔΔΗΕ έκλεψε... μια περιουσία από ηλικιωμένη

Με ποιόν τρόπο κατόρθωσε να εξαπατήσει την γυναίκα, η οποία του παρέδωσε μεγάλο χρηματικό ποσό.

Δικογραφία σε βάρος ημεδαπού, ο οποίος πήγε στο σπίτι ηλικιωμένης προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ και της απέσπασε 3250 ευρώ, σχηματίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Έδεσσας.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, το μεσημέρι της 15ης Μαΐου 2020, ο δράστης πήγε στο σπίτι της 90χρονης προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ και ισχυρίστηκε ότι υπήρχε κίνδυνος να προκληθεί πυρκαγιά, λόγω βλάβης στον μετρητή του ηλεκτρικού ρεύματος. Στη συνέχεια ζήτησε από την ηλικιωμένη να συγκεντρώσει στην αυλή του σπιτιού τα χρήματα που είχε μέσα στο σπίτι, δήθεν για να τα προστατεύσει σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Ακολούθως, σε ανύποπτο χρόνο, αφαίρεσε τα χρήματα που συγκέντρωσε η ηλικιωμένη και ανέρχονταν σε 3.250 ευρώ και διέφυγε με όχημα που είχε σταθμεύσει σε κοντινό σημείο.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή του και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.