Πολιτισμός

Le Figaro: “οπλισμένη” για ένα τουρισμό συμβατό με τον κορονοϊό η Ακρόπολη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αφιέρωμα της ιταλικής εφημερίδας στον Ιερό Βράχο και την Αθήνα που ανοίγει σταδιακά για τους τουρίστες.

Αφιέρωμα στην Αθήνα και τον ιερό βράχο της Ακρόπολης κάνει , στην ιστοσελίδα της, η ιταλική εφημερίδα «Le figaro» επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα, η οποία κέρδισε το στοίχημά της για καλή διαχείριση της κρίσης του Covid-19, αποφάσισε να ανοίξει σταδιακά τα σύνορά της από τις 15 Ιουνίου».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας, «ο Παρθενώνας πάντα προκαλούσε τον θαυμασμό. Ήδη, το 1674, ο Λουδοβίκος XIV, ακούγοντας να μιλά για αυτόν, ζήτησε από τον Mαρκήσιο de Nointel και τον ζωγράφο Jacques Carrey να επισκεφθούν την Αθήνα και να φέρουν πίσω σχέδια, των γλυπτών του ιερού ναού που σχεδίασε ο Φειδίας, και σήμερα εκτίθενται στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Παρισιού. Αλλά ο Παρθενώνας, όπως και οι άλλοι τρεις ναοί πάνω στο βράχο της Ακρόπολης, αισθάνεται πολύ μόνος αυτή τη στιγμή».

Στο ρεπορτάζ της η «Le figaro» φιλοξενεί δηλώσεις της αρχαιολόγου και ξεναγού, Αγγελικής Μάνσολα η οποία δηλώνει: «Ανυπομονώ να ανέβω στο απότομο μονοπάτι που οδηγεί σε αυτό το ιερό του 5ου αιώνα, να αισθανθώ το καλωσόρισμα από τη θεά Αθηνά, και να μοιραστώ αυτή τη στιγμή της ευφορίας με τους επισκέπτες».

Συνεχίζοντας η ιταλική εφημερίδα αναφέρει: «Η Ακρόπολη θα πρέπει να περιμένει λίγο ακόμη, ωστόσο, είναι οπλισμένη για ένα τουρισμό «συμβατό με τον κορονοϊό».

Όλα τα μέτρα προστασίας έχουν ήδη υιοθετηθεί, όπως αυτό το γιγαντιαίο πάνελ από πλεξιγκλάς τοποθετημένο ανάμεσα στα σκαλοπάτια των Προπυλαίων, για να γίνεται σεβαστή η φυσική αποστασιοποίηση.

Όπως και η εποπτεία των επισκεπτών, των οποίων η άφιξη θα γίνεται σε μικρές ομάδες, κάθε ώρα, σεβόμενοι μια διαδρομή γύρω από τον Παρθενώνα, η οποία ξεκινά από τα Προπύλαια, μετά ο ναός της Αθηνάς και το Ερέχθειο, με τις δωρικές του κολώνες και οι Καρυάτιδες».