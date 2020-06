Life

Κένταλ Τζένερ: Εντυπωσιακή στο εξώφυλλο της Vogue Japan (εικόνες)

Η Κένταλ Τζένερ κοσμεί το τεύχος Ιουλίου του Vogue Japan!

Η Κένταλ Τζένερ φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του νέου τεύχους της Vogue Japan.

Η σταρ ριάλιτι σόου και μοντέλο φωτογραφημένη από τον Ιταλό φωτογράφο Giampaolo Sgura πόζαρε για έγχρωμες και ασπρόμαυρες φωτογραφίες και απέσπασε θετικά σχόλια για την κομψότητα και τη γοητεία της, καθώς και τη φυσική εμφάνισή της από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Κένταλ Τζένερ κοσμεί το τεύχος Ιουλίου του Vogue Japan! Με θέμα τη θετική ενέργεια καταδυόμαστε σε όλα τα νεότερα όσον αφορά την ομορφιά και το πως θα χτίσουμε υγιές σώμα, πνεύμα και ψυχή» αναφέρει η Vogue Japan.

H σταρ του ριάλιτι «Keeping Up With the Kardashians» εμφανίστηκε την περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή «Good Morning America», μίλησε για το άγχος και δήλωσε ότι βοηθά τον σχεδιαστή μόδας Κένεθ Κόουλ στη συγκρότηση Συμμαχίας για την Ψυχική Υγεία με στόχο την αλλαγή της κουλτούρας που περιβάλλει τα θέματα ψυχικής υγείας και τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και οργανισμών.

Η Κένταλ Τζένερ ανέφερε ότι από μικρή είχε κρίσεις άγχους, οι οποίες επέστρεψαν πριν από πέντε χρόνια. «Είχα κρίσεις πανικού. Τις μέρες που δεν έχω πραγματικά πολλά να κάνω, τείνω να αγχώνομαι λίγο και να για ηρεμήσω συνήθως διαβάζω ένα βιβλίο ή κάνω διαλογισμό»