Κοινωνία

Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος

Παρατείνεται η αναστολή του μέτρου στο κέντρο της Αθήνας. Πότε τίθεται ξανά σε εφαρμογή.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, ο δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας δεν θα εφαρμοστεί ξανά από σήμερα, Δευτέρα 1 Ιουνίου, όπως προβλεπόταν. Παράταση λοιπόν παίρνει το μέτρο που είχε ανακοινωθεί στο πλαίσιο των κινήσεων διευκόλυνσης της επιστροφής στην καθημερινότητα μετά το πέρασμα της πανδημίας του κορονοϊού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΚΥΑ, η αναστολή του δακτυλίου παίρνει παράταση έως και τις 17 Ιουλίου, οπότε και θα έληγε λόγω καλοκαιριού.

Αυτό σημαίνει ότι οι περιορισμοί στην κυκλοφορία των οχημάτων στην πρωτεύουσα θα επιστρέψουν μια και καλή από το ερχόμενο φθινόπωρο.