Βρήκαν ψάρια στα χωράφια τους! (εικόνες)

Μπροστά σε ένα πρωτοφανές σκηνικό βρέθηκαν αγρότες.

Ψάρια στα χωράφια τους βρήκαν αγρότες της Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα, δύο νεκρά ψάρια βρέθηκαν σε χωράφι στο Σταυρό Φαρσάλων.

Πρόκειται για τα λεγόμενα “βροχοβαμβακόψαρα”.

Η παρουσία των ψαριών οφείλεται στα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή, προκαλώντας υπερχειλίσεις σε ποτάμια και χαντάκια, καθώς και πλημμύρες στα χωράφια.

