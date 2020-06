Πολιτική

Πέτσας: η Ελλάδα ανοίγει ξανά τις πύλες στον κόσμο

Ο κ. Πέτσας επεσήμανε ότι από τις 15 Ιουνίου υποδεχόμαστε τους επισκέπτες μας σταθερά και μεθοδικά, με κανόνες και πρωτόκολλα ασφάλειας και υγιεινής.

Στην επαναλειτουργία από σήμερα με αυστηρούς υγειονομικούς κανόνες όλων των δημοτικών σχολείων, των νηπιαγωγείων, των παιδικών και βρεφικών σταθμών καθώς και των εκπαιδευτικών μονάδων ειδικής αγωγής όλων των βαθμίδων αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Πέτσας τόνισε ότι η σχετική απόφαση λήφθηκε μετά από ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής των ειδικών, αφού όπως είπε ελήφθησαν υπόψη τα εξής δεδομένα:

Καθοδική πορεία της επιδημίας στη χώρα

Ενθαρρυντική εμπειρία από το άνοιγμα των Γυμνασίων και Λυκείων

Η διαπίστωση ότι τα παιδιά κολλάνε και μεταδίδουν τον ιό πιο δύσκολα

Το γεγονός ότι η μακρόχρονη απουσία από το σχολείο εμποδίζει τη μαθησιακή τους πορεία, την πνευματική, κοινωνική και ψυχική τους εξέλιξη

Την εκτίμηση ότι τα παιδιά είναι πιο ασφαλή όταν τηρούνται κανόνες όπως στο σχολείο παρά σε περιβάλλον χωρίς κανόνες

Το γεγονός ότι τα ανοιχτά σχολεία μειώνουν τις κοινωνικές ανισότητες και ενισχύουν τα παιδιά που προέρχονται από πιο ευάλωτα οικογενειακά περιβάλλοντα

Το γεγονός ότι οι μαθητές που φοιτούν στα ειδικά σχολεία έχουν ιδιαίτερη ανάγκη να βρεθούν στο περιβάλλον του σχολείου τους με τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές τους τόσο για τη μαθησιακή τους εξέλιξη όσο και για την ψυχική, συναισθηματική και κοινωνική τους εξέλιξη

«Καλωσορίζουμε λοιπόν τα παιδιά μας στο φυσικό τους περιβάλλον, το σχολείο τους», είπε χαρακτηριστικά.

Εκτός από τις πύλες των Δημοτικών Σχολείων, η Ελλάδα ξανανοίγει τις πύλες της στον κόσμο

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην επίσκεψη του πρωθυπουργού σήμερα το πρωί στο 2ο Δημοτικό Σχολείο της Καλλιθέας και είπε ότι στη συνομιλία που είχε με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της Στ΄ Δημοτικού κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Μαθηματικών, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «ήταν δύσκολη εξίσωση αυτή που κληθήκαμε να λύσουμε όλοι μαζί, αλλά τα καταφέραμε καλά».

Υπογράμμισε την επισήμανση του πρωθυπουργού ότι και οι γονείς θα αισθάνονται πλέον σίγουροι να στείλουν τα παιδιά τους στο Σχολείο και την προσωπική του αναφορά στο ότι έχοντας λάβει όλες τις διαβεβαιώσεις ότι δεν συντρέχει κάποιος λόγος δημόσιας υγείας, τοποθετήθηκε και ο ίδιος υπέρ του ανοίγματος των Δημοτικών, ουσιαστικά για μαθησιακούς λόγους.

«Η ιδέα ότι τα παιδιά θα έμεναν μακριά από το σχολείο για έξι μήνες, από τον Μάρτιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, νομίζω ότι δημιουργούσε σε όλους μας αρκετά μεγάλη ανησυχία», πρόσθεσε. Αναφέρθηκε επίσης στο μεγάλο ευχαριστώ που απηύθυνε ο πρωθυπουργός σε όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης γιατί όπως είπε «δεν ήταν απλό αυτό που έγινε».

Ο κ. Πέτσας επεσήμανε αμέσως μετά ότι «εκτός από τις πύλες των Δημοτικών Σχολείων, η Ελλάδα ξανανοίγει τις πύλες της στον κόσμο». Όπως τόνισε ο κ. Πέτσας, «από τις 15 Ιουνίου υποδεχόμαστε τους επισκέπτες μας σταθερά και μεθοδικά, με κανόνες και πρωτόκολλα ασφάλειας και υγιεινής. Είμαστε περήφανοι για τη συλλογική αντιμετώπιση της πανδημίας στη χώρα μας». Εξήγησε ότι «η έγκυρη λήψη αποφάσεων, ο αποτελεσματικός έλεγχος, η ιχνηλάτηση, η διαφάνεια είναι μόνο ένα μέρος της επιτυχημένης αυτής αντιμετώπισης».

Εκείνο που ξεχώρισε είναι ότι «όλοι οι Έλληνες γίναμε ένα και κάναμε τη διαφορά. Δείξαμε βαθιά αίσθηση αλληλεγγύης, καθώς νοιαστήκαμε εξίσου για τα αγαπημένα μας πρόσωπα αλλά και για τους γείτονές μας. Τώρα ανοίγουμε τη χώρα μας στον κόσμο με αίσθημα φιλοξενίας και καλωσορίσματος. Για να αναδείξουμε ένα σημαντικό στοιχείο της ανθρωπιάς μας, να συναντηθούμε ως φίλοι και να μοιραστούμε εμπειρίες. Φροντίζουμε αυτό το καλοκαίρι η υγεία και η ασφάλεια να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα ενόσω θα μοιραζόμαστε μαζί τον πολιτισμό, την ιστορία και τις ομορφιές της πατρίδας μας».