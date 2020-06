Κοινωνία

Με μεγάλη συμμετοχή μαθητών άνοιξαν τα σχολεία (εικόνες)

Τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως και εκείνα της Δευτεροβάθμιας που προηγήθηκαν, άνοιξαν με νέα δεδομένα στη σχολική καθημερινότητα...

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών κατά την επιστροφή τους στα θρανία των δημοτικών και των νηπιαγωγείων, με τα ποσοστά να κυμαίνονται πάνω από το 80% στις περισσότερες περιπτώσεις.

Τα μεγαλύτερο μέρος της σημερινής σχολικής ημέρας αφιερώθηκε στην επεξήγηση, από τους εκπαιδευτικούς προς τους μικρούς μαθητές, των ειδικών οδηγιών του ΕΟΔΥ για τα μέτρα προσωπικής υγιεινής και προστασίας.

Τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως και εκείνα της Δευτεροβάθμιας που προηγήθηκαν, άνοιξαν με νέα δεδομένα στη σχολική καθημερινότητα, αφού σε κάθε τάξη ο ανώτατος αριθμός μαθητών είναι 15, τα διαλείμματα γίνονται σε διαφορετικές ώρες για κάθε τμήμα, ενώ τα φετινά βιβλία θα αξιοποιηθούν και για την επόμενη σχολική χρονιά. Υπενθυμίζεται ότι η χρήση της μάσκας είναι προαιρετική για εκπαιδευτικούς και μαθητές, και στο σχολείο και στα σχολικά λεωφορεία.

Σήμερα, άνοιξαν και τα ειδικά σχολεία όλων των βαθμίδων. Η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας από μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό εντός των σχολικών μονάδων είναι προαιρετική. Στις περιπτώσεις, όμως, που απαιτείται σωματική επαφή ή εκ του σύνεγγυς εκπαιδευτική καθοδήγηση και υποστήριξη των μαθητών, προβλέπεται η χρήση γαντιών, μη ιατρικής μάσκας ή προμετωπίδας για τις περιπτώσεις που απαιτείται να φαίνεται το στόμα του εκπαιδευτικού ή του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, είναι υποχρεωτική.

«Δεν μπορεί να υπάρχει κανονικότητα, χωρίς ανοιχτά σχολεία», τόνισε νωρίτερα σήμερα η κ. Κεραμέως μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού- Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FΜ».

Η υπουργός υπογράμμισε πως, από τη στιγμή που άναψε το «πράσινο φως» από τους ειδικούς, η ηγεσία του υπουργείου όφειλε να επιτρέψει στα παιδιά «να επιστρέψουν στον φυσικό τους χώρο που δεν είναι άλλος από το σχολείο». «Αν τα σχολεία δεν άνοιγαν τώρα, τα παιδιά θα ήταν έξι μήνες εκτός σχολικής δομής», σημείωσε η κ. Κεραμέως και πρόσθεσε: «Τα παιδιά είναι πιο ασφαλή στο σχολείο, εκεί όπου μπορούν να τηρούν κανόνες και να ακολουθούν τα μέτρα προστασίας παρά έξω στις πλατείες. Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από το σχολείο για να μάθουν να συμβιώνουν μ' αυτή τη νέα κανονικότητα, πώς να προστατεύονται στη βάση πάντα των οδηγιών των ειδικών».

Το πρωί, η κα Κεραμέως, συνόδευσε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μαζί με την αρμόδια υφυπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, κατά την επίσκεψή του στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας.