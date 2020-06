Πολιτική

Καισαριανή: Βόλτα Τσίπρα στην αγορά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε την περιοχή και συνομίλησε με καταστηματάρχες και εργαζόμενους στην εστίαση.

Επίσκεψη στην πλατεία Καισαριανής πραγματοποίησε, το πρωί της Δευτέρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

Ο Αλέξης Τσίπρας συνομίλησε με καταστηματάρχες και εργαζόμενους από το χώρο της εστίασης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

O πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διαπίστωσε μειωμένη κίνηση μετά το άνοιγμα των καταστημάτων ενώ αναφέρθηκε και «στα ελλιπή μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση».