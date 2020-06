Παράξενα

Αγελάδες επιτέθηκαν και σκότωσαν πεζοπόρο

Ο άτυχος άνδρας δέχθηκε επίθεση από κοπάδι αγελάδων, ενώ περπατούσε με την σύζυγό του...

Τραγικό τέλος είχε ένας 82χρονος στον δρυμό Γιορκσάιρ Ντέιλς της Αγγλίας, ο οποίος δέχθηκε άγρια επίθεση από κοπάδι αγελάδων ενώ περπατούσε με τη γυναίκα του.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Metro, επικαλούμενη την αστυνομία, το τραγικό περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής.

Το θύμα άφησε υπέκυψε στα τραύματά του στο σημείο ενώ η 78χρονη γυναίκα του μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο για να της παρασχεθεί ιατρική βοήθεια, καθώς ήταν τραυματισμένη.

«Ο 82χρονος άφησε χθες την τελευταία του πνοή, έπειτα από επίθεση από κοπάδι αγελάδων» ανέφερε εκπρόσωπος της Αστυνομίας. «Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών έσπευσαν στο σημείο αλλά ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός. Η γυναίκα του 78 ετών είχε τραυματιστεί και έγινε αεροδιακομιδή της στο νοσοκομείο».