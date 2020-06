Οικονομία

ΕΦΚΑ: Ανάρτηση των ειδοποιητηρίων για έκπτωση 25% στις εισφορές

Δημοσιεύτηκε ο νόμος για έκπτωση των εισφορών κατά 25%. Πότε θα «δουν» τα ειδοποιητήρια οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Δημοσιεύτηκε την Κυριακή 31 Μαΐου 2020 ο νόμος 4690/2020, ο οποίος προβλέπει το ευεργέτημα της έκπτωσης του 25% για τις εισφορές του Απριλίου και Μαΐου για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) προχωράει στην προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος για την έκδοση των ειδοποιητηρίων Απριλίου για όλες τις κατηγορίες μη μισθωτών, τα οποία θα αναρτηθούν την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020.

Η καταληκτική ημερομηνία καταβολής θα είναι η Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020.